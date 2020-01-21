Xiaomi, Poco F1'in MIUI 11 Beta Güncellemesini Yayınladı

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde özgür bıraktığı alt markası Poco'nun ilk telefonu olan F1 modeli için MIUI 11 güncellemesini yayınladı. Söz konusu güncelleme telefona hem Android 10'un özelliklerini kazandırıyor hem de bazı sorunları gideriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, geçtiğimiz yılın son dönemlerinde akıllı telefonlarda kullanılacak en yeni Android sürümü olan "Android 10"u duyurdu. Google'ın yaptığı duyurudan sonra akıllı telefon geliştiricileri, kullanıcılara sundukları yazılımlar üzerinde çalışmaya başladılar ve Android tabanlı arayüzlerini yavaş yavaş güncellediler. Bu güncelleme furyasına dahil olan teknoloji üreticilerinden bir tanesi de Xiaomi'ydi.

Xiaomi, akıllı telefon kullanıcılarına "MIUI" olarak isimlendirilen bir arayüz sunuyor. Android tabanlı olan bu arayüz, kullanıcılara daha farklı bir deneyim sunuyor. Şirket, bugüne dek zaten pek çok modeli için Android 10 tabanlı MIUI 11'i kullanıma sunmuştu. Şimdiyse Xiaomi, başlangıçta alt markası olan ancak geçtiğimiz günlerde bağımsızlaştırma kararı aldığı Poco'nun "F1" modeli için MIUI 11 güncellemesini yayınladı.

Poco F1 nihayet Android 10'a kavuşuyor

Xiaomi'nin Poco F1 için sunduğu MIUI 11 güncellemesi, şu an için sadece beta programına dahil olan kullanıcılar tarafından deneyimlenebiliyor. Android 10'un sunduğu tüm özelliklerin deneyimlenmesine imkan veren güncelleme, bir süre boyunca yapılacak testlerin ardından da tüm Poco F1 kullanıcılarına sunulacak. Ancak beta sürecin ne kadar devam edeceği şu an için bilinmiyor.

Poco F1'in MIUI 11 güncellemesi, F1'lerin genel menü görünümlerini hafiften değiştiriyor ve pek çok yeni özellik getiriyor. Xiaomi ayrıca, bu güncellemeyle birlikte Poco F1 için sunulan MIUI sürümlerindeki bazı sorunları da gideriyor. Böylelikle kullanıcılar, daha sorunsuz bir arayüz deneyimi yaşayabilecekler.

Eğer sizler de Poco F1 sahibiyseniz ve Android 10 tabanlı MIUI 11 deneyimini erkenden yaşamak isterseniz, söz konusu güncellemeyi telefonunuza indirebilirsiniz. Ancak indireceğiniz beta sürüm, şu an için tam olarak oturmadığından pek çok sorunla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yüzden eğer günlük kullanıcıysanız, bir süre daha beklemenizi ve kararlı MIUI 11 sürümünü kullanmanızı tavsiye ederiz.