Xiaomi, alt markası olan Poco'yu bağımsızlaştırıyor. Xiaomi Hindistan'ın Genel Başkan Yardımcısı tarafından yapılan açıklamalara göre Poco, bundan sonra Xiaomi'den bağımsız olarak çalışmalarını sürdürecek.

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, son dönemlerin en çok konuşulan şirketlerinden bir tanesi. Çünkü Xiaomi, hem amiral gemisi hem de orta segment akıllı telefonlarıyla ve uygun fiyat etiketleriyle göz dolduruyor. Hatta akıllı telefon sektörünün önemli platformlarından olan AnTuTu'nun aralık ayının en iyi orta segment telefonları listesi, neredeyse tamamen Xiaomi ile dolu. Ayrıca şirket, yenilikçi ürünleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Xiaomi, sadece kendi markasıyla çalışmalarını yürütmüyor. Örneğin "Redmi" ve "Poco" da Xiaomi'ye ait alt markalar. Dev şirket, geçtiğimiz yılın ocak ayında aldığı bir karar ile Redmi'yi iyiden iyiye markalaştırma yoluna gitti ve Redmi, şu anda tam anlamıyla olmasa da bağımsız bir şekilde çalışmalar yürütüyor. Xiaomi şu sıralar, Poco için de aynı şeyleri yapmak üzere harekete geçmiş durumda.

Xiaomi, Poco'nun bağımsız bir marka olacak kadar popüler hale geldiğini düşünüyor

Xiaomi Hindistan'ın Genel Başkan Yardımcısı Manu Kumar Jain, bugün yaptığı açıklamalarla Poco'nun artık bağımsız bir marka olacağını ifade etti. Bu çok önemli açıklamanın Hindistan'dan geliyor oluşu, Poco'nun ilerleyen dönemlerde Hindistan'ı daha fazla önemseyeceğini gösteriyor.

Jain, Poco F1'in inanılmaz derecede popüler bir telefon haline geldiğini ve artık özgür olmamak için hiçbir sebeplerinin olmadığını açıkladı. Jain'e göre Poco'nun bağımsız olması için en doğru zaman, şu an. Ancak unutulmaması gereken nokta, Xiaomi'nin bugüne dek sadece tek bir akıllı telefonu Poco markasıyla piyasaya sürmesiydi. Yine de Poco F1'in popülaritesi, Xiaomi'nin Poco'yu bağımsız bir marka haline getirmeye uygun görmesine yetmiş gibi görünüyor.

Geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıkan bazı haberler, Xiaomi'nin yeni bir Poco markalı telefon üzerinde çalıştığını ortaya koyuyordu. Bu haberlerin altı, gelinen süreçte doldurulamadı ancak kısa bir süre önce Poco F2 için bazı sertifikasyon işlemleri gerçekleştirildi. Buna ek olarak Geekbench platformu, yakın bir geçmişte Poco X2'yi listeledi. Görünen o ki Poco, kısa bir süre içerisinde birkaç akıllı telefon modeliyle tüketicilerin karşısına çıkacak.