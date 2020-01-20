Xiaomi, Black Shark 3 İçin Tencent İle Ortaklık Kurdu

Xiaomi'nin oyunculara yönelik akıllı telefonlar üreten markası Black Shark, PUBG Mobile'ın yayıncısı Tencent Games ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Ortaklık kapsamında gelecek ilk ürününün Xiaomi Black Shark 3 olacağı düşünülüyor.

Oyunculara özel akıllı telefonlar üreten Xiaomi markası Black Shark, hem yazılım hem de donanım açısından oyun dünyasındaki yenilikleri keşfetmek için Tencent Games ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Şirket, bu ortaklıkla kullanıcılara daha çeşitli oyun deneyimleri sunmayı amaçladığını söyledi.

Tencent Games, daha önce Asus ile şirketin ikinci nesil akıllı telefonu Asus ROG Phone 2 için ortaklık kurmuştu. Bu ortaklık kapsamında Asus, akıllı telefonun Tencent Elite sürümünü Çin'de daha ucuz bir fiyatla piyasaya sürmüştü. Tencent'in Black Shark ile kurduğu ortaklığın bu yıl piyasaya sürülecek olan Xiaomi Black Shark 3 ile hayata geçirilmesi bekleniyor.

Black Shark, henüz yeni oyuncu telefonu hakkında resmi bir açıklama yapmasa da, daha önce ortaya çıkan sızıntılar Black Shark 3'ün 2K çözünürlüklü 120 Hz ekran sunacağını gösteriyordu. Akıllı telefonun, Qualcomm'un yeni Snapdragon 865 işlemcisinden güç alacağı da biliniyor.

Tüm bunların yanı sıra akıllı telefonun çift modlu 5G bağlantısını desteklediği de ortaya çıktı. Ayrıca telefon, 16 GB RAM ile karşımıza çıkacak. Eğer bu bilgiler doğruysa, Xiaomi Black Shark 3, 16 GB RAM ile gelen ilk oyuncu telefonu olacak. Şu ana kadar bir akıllı telefonda en fazla 12 GB RAM gördüğümüzden bu sızıntının heyecan verici olduğunu söyleyebiliriz.