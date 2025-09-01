Xiaomi, Türkiye'de de sattığı popüler bir powerbank modeli için geri çağırma programı başlattı. Olası yangın riskleri nedeniyle başlatılan geri çağırma programı, 150 bin civarı ürünü etkiliyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'den çok önemli bir açıklama geldi. Resmî duyuru yayımlayan Xiaomi, Türkiye'de de satılan "33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable)" isimli powerbank modeli için geri çağırma kararı aldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 146 bin 891 powerbank, bu olaydan etkilenmiş durumda.

Xiaomi'nin resmî açıklamasına göre Ağustos - Eylül 2024 döneminde üretilen ve "PB2030MI" kodlu powerbank modelleri, yangın riskiyle karşı karşıya. Bu üründe kullanılan "126280 v2" batarya paketleri, bazı durumlarda aşırı ısınıyor ve bu da yangın riski oluşturuyor. Şu an için raporlanmış önemli bir yangın olayı yok ancak Xiaomi, işini şansa bırakmak istemiyor gibi görünüyor.

"Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) ürünüm var. Ne yapmalıyım?"

Eğer siz de Xiaomi'nin geri çağırma programına dahil edilen powerbank ürününe sahipseniz, öncelikle seri numarası üzerinden sorgulama yapmanız gerekiyor. Xiaomi'nin seri numarası sorgulaması yapabileceğini internet sitesine burada bulunan bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Eğer sorgulama sonucunda herhangi bir uyarı görmezseniz endişe edeceğiniz bir şey yok demektir.

Ancak sorgulama sonucunda sahip olduğunuz ürünün geri çağırma programı kapsamına alındığını görürseniz, söz konusu ürünü kullanmayı bırakın. Ardından da ürünü satın aldığınız yer ile iletişime geçin. Satıcı size sağlıklı bir bilgi vermez ise Xiaomi'nin Türkiye'deki distribütörleri ile de iletişim kurabilirsiniz.