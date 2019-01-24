  • Xiaomi Redmi Go Edition'ın Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi Redmi Go Edition'ın Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

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Xiaomi'nin yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni akıllı telefonu Redmi Go Edition ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Merakla beklenen bu akıllı telefonla ilgili artık isminden fazlasını biliyoruz.

Lazada'nın listesine göre Xiaomi Redmi Go Edition, 5 inçlik kompakt bir HD+ ekrana sahip ve yalnızca 1GB RAM ile birlikte 1,4GHz dört çekirdekli Snapdragon 425 tarafından destekleniyor. Bunlara ek olarak, cihazın 8GB dahili depolama ve Android 8.1 (Oreo Go Edition) işletim sistemiyle çalışacağını biliyoruz.

Kamera kısmında 8 megapiksellik ana kamerayla karşımızda olacak Redmi Go Edition, ön kamerasında 5 megapiksellik bir sensörle bizleri karşılayacak. Cihazın bu donanımına ise 3.000 mAh büyüklüğünde bir batarya güç verecek ancak maalesef ki hızlı şarj desteği bulunmayacak. Ek olarak Redmi Go Edition, Çift SIM ve 4G VoLTE'i destekleyecek.
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Xiaomi Redmi Go Edition'ın Teknik Özellikleri

  • 5 inç HD+ (1280 x 720 piksel) 16:9 Ekran
  • Adreno 308 GPU / 1,4GHz Dört Çekirdekli Snapdragon 425 İşlemci
  • 1GB RAM
  • 8GB Dahili Depolama (microSD ile 128GB'a kadar yükseltilebilir)
  • Android 8.1 (Oreo Go Edition)
  • Çift SIM
  • LED Flash, 8MP Arka Kamera, f/2.0 Diyafram
  • Boyutlar: 140.4 x 70.1 x 8.35mm
  • Ağırlık: 137 gram
  • 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.1, GPS
  • 3.000 mAh Batarya

Cihazın fiyatlandırması ve satışa çıkacağı ülkeler konusunda ise henüz hiçbir bilgi bulunmuyor. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
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Kaynak : https://www.androidpure.com/xiaomi-redmi-go-edition-listed-renders-specs/
Etiketler: akıllı telefon, Xiaomi Redmi, go edition
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