Xiaomi bünyesindeki Redmi, harika özelliklere sahip yeni telefonu K90 Ultra'yı resmen tanıttı.

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren Redmi, sunduğu modellerle Türkiye’de de en çok satan telefon markalarından biri olmayı başarmıştı. Şimdi ise marka, uzun süredir beklenen yeni üst segment telefonu K90 Ultra’yı Çin’de gerçekleştirilen bir lansman ile resmen tanıttı.

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Redmi K90 Ultra modeli işlemcisinden ekranına ve kameralarına kadar her detayıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir model olarak geliyor. Telefonun ön tarafında ince çerçeveli delikli ekran tasarımı, arkasında ise üst kısmı tamamen kaplayan dikdörtgen kamera adası görüyoruz. Kameralar en sola yerleştirilmiş.

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Redmi K90 Ultra özellikleri

Ekran 6,83 inç, 1280x2772 piksel, 165 Hz, 3500 nit İşlemci Snapdragon 8 Elite RAM 12/16 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP Ön kamera P20 M Batarya 8550 mAh (100W) İşletim sistemi HyperOS 3 (Android 16)

Redmi K90 Ultra modeli 6,83 inç boyutunda 1280x2772 piksel çözünürlüğe, 165 Hz yenileme hızına ve 3500 nit parlaklığa sahip bir AMOLED ekranla geliyor. Cihaz, Qualcomm’un şu an piyasadaki en iyi işlemcisi olan Snapdragon 8 Elite’ten güç alıyor. Bu işlemci 12/16 GB RAM ve 256/512 GB RAM ile eşleştiriliyor.

K90 Ultra’nın arkasında 50 MP ana, 8 MP ultra geniş kamera var. Önde ise 20 MP’lik kamera görüyoruz. Cihaz, silikon karbon teknolojisi sayesinde 100W destekli 8550 mAh’lik dev bir bataryayla geliyor. Gümüş, siyah ve mavi olarak satışa çıkacak Redmi K90 Ultra 441 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak. En üst seviye 16/512 GB versiyonun fiyatı ise 544 dolar.