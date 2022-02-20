Xiaomi Redmi Note 11S 5G Çıkış Tarihi Açıklandı

Geçtiğimiz ayın sonlarında kullanıcıların beğenisine sunulan Xiaomi Redmi Note 11 serisinde tek 5G modeli Note 11 Pro 5G idi. Şimdi ise bu serinin üyesi olan Redmi 11S'in yakın zamanda 5G versiyonu gelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda kullanıcıların beğenisine sunulmak için sahneye çıkan Redmi 11 ailesinden sadece bir üyesi 5G versiyonu ile tanıtıldı. Şirketin amacı artık 4G cihazlar yerine 5G destekli cihazları üretmeyi istediği için yapılanmaya gittiği söyleniyor.

Kısaca Redmi 11S'in teknik özelliklerinden bahsedelim. Cihazın işlemcisi MediaTek Helio G96, ekranı 6,43 inç Full HD+ ekran, 90Hz yenileme hızı, 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Cihazın arka kamerası ise 108 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 Megapiksel olarak kutudan çıkıyor. 128 GB dahili depolama hafızası ve 8 ya da 6 GB RAM bulunuyor. Redmi Note 11S'in 5G destekli akıllı telefonu yakın zamanda piyasaya çıkabilir.

Redmi Note 11S 5G versiyonu 1 aya kadar tanıtılacak

Xiaomiui tarafından bir IMEI listesi, bu piyasaya çıkacak olan akıllı telefonun Redmi Note 11S 5G olarak adlandırılacağı kuvvetle muhtemel. Sızdırılan IMEI veritabanı listesinde "opal" kod adıyla eşleştirilmiş yeni bir "K16B" model numarası tespit edildi.

Model numarası, POCO M4 Pro 5G ve Redmi Note 11 5G'nin sahip olduğu model numarasına “K16A”ya çok fazla benziyor. Bu da yeni çıkacak olan Note serisi modelinin diğer ikisiyle neredeyse aynı özelliklere sahip olması kuvvetle muhtemel.

Cihazın diğer detayları hakkında henüz net bir bilgi yok. Redmi Note 11S 5G'nin IMEI veritabanı listesinde göründüyse kullanıcıların beğenisine sunulmak için piyasaya sürülmesi geç olmayacak. Cihazın çıkış tarihi hakkında ise tahminler ise yaklaşık olarak bir aya kadar tanıtılacağı yönünde. Daha fazla detay gelirse sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.