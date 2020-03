Xiaomi Redmi Note 9 Pro - Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, düzenlediği bir etkinlikle Redmi markalı yeni telefonlarını tanıttı. İki farklı model ile karşımıza çıkan şirket, Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max isimli telefonlarına neredeyse 2 gün kullanım imkanı sunuyor.

Xiaomi, düzenlediği etkinlik kapsamında iki yeni telefon duyurdu. Şirketin duyurduğu telefonlardan bir tanesi Redmi Note 9 Pro olarak isimlendirilirken diğeriyse Redmi Note 9 Pro Max olarak isimlendiriliyor.

Xiaomi'nin yeni telefonları, özellikle de büyük batarya kapasiteleriyle tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Çünkü şirket, bugüne kadar piyasaya sürdüğü Redmi telefonlardaki en yüksek batarya kapasitesini, Note 9 Pro ve Pro Max modellerinde sunuyor.

Karşınızda Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro ile Note 9 Pro Max modeli arasında herhangi bir boyut farkı bulunmuyor. Xiaomi'nin duyurduğu yeni telefonların her ikisi de 6.67 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlük sunuyorlar. Ön kameralar ise Redmi Note 9 Pro'da 16 MP, Note 9 Pro Max modelinde ise 32 MP olarak karşımıza çıkıyor.

Xiaomi'nin yeni telefonlarının her ikisi de Qualcomm'un Snapdragon 720G işlemcilerinden güç buluyor. Şirket bu gücü, Redmi Note 9 Pro'da 4 ya da 6 GB, Redmi Note 9 Pro Max modelinde ise 6 ya da 8 GB'lik RAM seçenekleriyle destekliyor. Telefonların her ikisi de 64 ya da 128 GB depolama alanı seçeneğine sahipken, her iki modele de 512 GB'ye kadar microSD takılabiliyor.

Redmi Note 9 Pro serisinin dörtlü arka kamera kurulumu, sadece ana kamerada fark gösteriyor. Şirket, Redmi Note 9 Pro'da 48, Note 9 Pro Max'te ise 64 MP çözünürlük sunan kamera tercih etmiş. Telefonların ortak kameraları ise 8 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı, 5 MP çözünürlüğündeki makro lensler ve 2 MP çözünürlüğündeki portre sensörleri şeklinde karşımıza çıkıyor.

Xiaomi'nin yeni telefonlarının her ikisi de Android 10 tabanlı MIUI 11 arayüzüne sahip. Android ekosisteminin en yeni özelliklerini içeren telefonlarını 5.020 mAh'lık bataryalar ile destekleyen Xiaomi, Redmi Note 9 Pro'da 18 watt, Redmi Note 9 Pro Max'te ise 33 watt hızlı şarj desteği sağlıyor.

Redmi Note 9 Pro özellikleri

Ekran: 6.67 inç, FHD+ (2.400 x 1.080 piksel) IPS LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G

RAM: 4 GB ya da 6 GB

Depolama: 64 GB ya da 128 GB

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5.020 mAh (18 watt hızlı şarj desteği)

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 11

Renkler: Mavi, beyaz, siyah

Boyutlar: 166.9 mm x 76 mm x 8.8 mm

Ağırlık: 209 gram

Redmi Note 9 Pro Max özellikleri

Ekran: 6.67 inç, FHD+ (2.400 x 1.080 piksel) IPS LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G

RAM: 6 GB ya da 8 GB

Depolama: 64 GB ya da 128 GB

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 5.020 mAh (33 watt hızlı şarj desteği)

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 11

Renkler: Mavi, beyaz, siyah

Boyutlar: 166.9 mm x 76 mm x 8.8 mm

Ağırlık: 209 gram

Redmi Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max fiyatı

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Redmi Note 9 Pro 17 Mart, Redmi Note 9 Pro Max ise 25 Mart itibarıyla tüketiciler tarafından satın alınabilecek. Bu telefona sahip olmak isteyen tüketicilerin yapması gereken ödemeler ise şu şekilde olacak;