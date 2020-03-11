Vivo V19, dörtlü kamera kurulumu ve 4500 mAh bataryasıyla orta seviyenin güçlü seçeneklerinden biri olarak resmen duyuruldu. Telefon, özellikle kamera özellikleriyle rakiplerini ciddi anlamda zorlayabilir.

Vivo, orta segmentte konumlandırdığı yeni akıllı telefonu Vivo V19'u tanıttı. Telefonun, geçtiğimiz yılın aralık ayında Hindistan'da satışa sunulan Vivo V17 ile aynı donanım özelliklerine sahip olduğu belirtildi.

Vivo V19'un arka tarafında dörtlü kamera kurulumu ve ön tarafında bir kamera deliği yer alıyor. Telefon, Snapdragon 675 işlemci ve 8 RAM ile geliyor. Ayrıca cihazda 20:9 en/boy oranına ve yüzde 91,38 ekran/gövde oranına sahip olan 6,44 inç Full HD+ (1080x2400 piksel) Super AMOLED ekran bulunuyor.

Kameralara daha detaylı bakacak olursak, Vivo V19'un arka tarafında f/1.8 diyafram açıklığına sahip, AI sensörü olan 48 MP ana kameralı dörtlü kamera sistemi var. 48 MP ana kameraya 8 MP geniş açılı sensör, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro sensörü eşlik ediyor. Ön tarafta ise 32 MP f/2.45 selfie kamerası bulunuyor.

Vivo V19, microSD kart ile genişletilebilen 128 GB ve 256 GB depolama seçeneklerine sahip. Bağlantı tarafında çift bantlı Wi-Fi, GPS, Bluetooth 5.0, 3,5 mm kulaklık jakı ve USB-C şarj desteği var. Telefonda ekran içi parmak izi sensörü de bulunuyor. Ayrıca Vivo V19, 18W şarjı destekleyen 4.500 mAh batarya ile geliyor. Telefon, kutusundan Android 10 tabanlı Funtouch OS 10 ile çıkıyor.

Vivo V19 fiyatı

Vivo V19'un 8 GB RAM + 128GB modeli 300 dolar ve 8 GB RAM + 256GB modeli 350 dolar olarak fiyatlandırıldı. Cihazın genel olarak bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olduğu söylenebilir.

Vivo V19'un özellikleri