Xiaomi, Redmi Pad 5G İle Tablet Pazarına Geri Dönüyor

Xiaomi, tablet piyasasında verdiği 2 yıllık aranın ardından Redmi Pad 5G ile geri dönmeye hazırlanıyor. Xiaomi'nin yeni tableti, Samsung ve Huawei gibi güçlü rakiplerle mücadele edecek.

Xiaomi'nin son tableti, 2018'de piyasaya sürülen Mi Pad 4 olmuştu. Çinli teknoloji devinin tablet geliştirmesine ara vermesi, Samsung'un Galaxy Tab ve Huawei'nin MediaPad modellerini Android tarafında rakipsiz hale getirdi. Ancak Xiaomi'nin önümüzdeki hafta, yeni tableti Redmi Pad 5G ile geri döneceği konuşuluyor.

Xiaomi, Redmi Pad 5G ile tablet pazarına yeniden rekabet getirmeye hazırlanıyor. Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Tech in Deep adlı bir Twitter kullanıcısı, tabletin 27 Nisan'da MIUI 12 ve Mi 10 Lite ile birlikte tanıtılacağını öne sürdü.Tech in Deep ayrıca, yeni Redmi Pad 5G'nin bazı teknik özelliklerini de ortaya koydu.

Redmi Pad, 5G desteği ve 90 Hz yenileme hızıyla gelecek

Redmi Pad, Qualcomm'un 5G destekli yeni Snapdragon 765G işlemcisinden güç alıyor. Tabletin ekranının boyutu şu anda belirtilmemiş, ancak panelin 90 Hz yenileme hızı sunduğu söyleniyor. Ayrıca cihaz 30 W hızlı şarj, iyi bir multimedya deneyimi için dört hoparlör ve 48 MP kamerayla gelecek.

Redmi Pad 5G, tabletler için özelleştirilmiş bir MIUI arayüzüyle kutusundan çıkacak. Xiaomi'nin uzun zamandır beklenen yeni tabletinin 282 dolarlık (yaklaşık 1965 TL) bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Xiaomi, tablet nesilleri arasında ilk kez ara vermiyor. Daha önce de Xiaomi Mi Pad 2, 2015 yılında piyasaya sürülmüş ve halefi Xiaomi Mi Pad 3 iki yıl sonra, 2017 yılında gelmişti.