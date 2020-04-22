Xiaomi'nin Katlanabilir Telefon Geliştirdiği Öne Sürüldü

Katlanabilir ekranlı akıllı telefonların sektörü değiştirecek bir devrim mi, yoksa kısa süreli bir heves mi olacağı hala tartışılırken, bir başka büyük oyuncu bu alana giriş yapıyor. Bugün yayınlanan Güney Kore kaynaklı bir habere göre Xiaomi, dikine katlanabilen bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

2019, ilk katlanabilir akıllı telefonların piyasaya çıktığı yıl olmuştu. Bu alanda ilk hamleyi Çin merkezli Rouyu Technology, FlexiPai adlı telefonu ile yapsa da, küresel üreticilerden ilk katlanabilir telefonunu tanıtan firma Samsung olmuştu. Daha sonra onu Huawei ve Motorola takip etmişti.

Fakat Motorola'nın RAZR adındaki cihazı, dikey olarak katlanabilen bir forma sahip olması yönünden hem Huawei Mate X hem de Samsung Galaxy Fold’dan ayrılmıştı. Bu yıl Samsung, aynı yaklaşımla Galaxy Z Flip adlı yeni bir akıllı telefon daha çıkardı. Şimdi, bu akıma bir başka dev marka daha katılmaya hazırlanıyor.

Xiaomi, Motorola RAZR gibi dikine katlanabilen bir akıllı telefon geliştiriyor olabilir

ZNet Korea isimli bir yayının haberine göre Çinli teknoloji devi Xiaomi, dikine katlanabilen bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Aynı haberde, Xiaomi’nin söz konusu model için Samsung Display'den esnek OLED ekran istediği belirtiliyor. Ayrıca, Samsung'un tek tedarikçi olmadığı ifade edilirken, Çinli markanın LG’nin ürettiği bazı katlanabilir OLED ekranları da kullanabileceği iddia ediliyor.

Dünyanın en büyük LCD, OLED ve esnek ekran üreticilerinden biri olan Çinli BOE firmasının katlanabilir panelleri, Samsung Display tarafından üretilenlerden biraz daha düşük kalitede. Bu nedenle ilk olarak Samsung Display’e giden Xiaomi, rekabetin henüz pik noktaya ulaşmadığı bu segmente iddialı bir giriş yapmak istiyor.

Xiaomi’nin katlanabilir telefonunda Samsung Display'in esnek OLED ekranlarını kullanabilir

Habere göre Xiaomi, RAZR veya Galaxy Z Flip benzeri katlanabilir akıllı telefonunun seri üretimine 2020'nin ikinci yarısında başlayacak. Fiyatlandırma veya çıkış tarihi hakkında ise şimdilik hiçbir ayrıntı yok. Yukarıda gördüğünüz konsept tasarımların altında ise Waqar Khan'ın imzası bulunuyor.

Öte yandan, Xiaomi'nin bu yıl gerçekten katlanabilir bir akıllı telefon tanıtacağını doğrulayacak tutarlı bir bilgi yok, Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının akıllı telefon satışlarını düşürmesi, şirketleri her zamankinden daha az risk almaya itebilir. Dolayısıyla Çinli markadan kısa vadede böyle bir hamlenin gelmesi, düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.