Xiaomi: Snapdragon 865'li İlk Telefonu Biz Tanıtacağız

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, ilklerin markası olmayı seviyor. Xiaomi Başkanı Lin Bin, Xiaomi'nin Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisini kullanan bir akıllı telefon piyasaya süren ilk şirket olacağını söyledi.

Qualcomm, geçtiğimiz aylarda yeni nesil amiral gemi işlemcisi Snapdragon 865'i tanıtmıştı ve yeni işlemciden güç alacak ilk akıllı telefonun hangi markadan geleceği merak ediliyordu. Xiaomi'nin kurucu ortağı ve Başkanı Lin Bin, Weibo'daki bir takipçisine verdiği yanıtta, Xiaomi'nin Snapdragon 865 destekli bir akıllı telefon piyasaya sunan ilk şirket olacağını doğruladı.

İşin ilginç tarafı; Samsung, 11 Şubat'taki Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde Snapdragon 865 ile geleceği öngörülen Galaxy S20 serisinin lansmanını yapacak. Yani Xiaomi'nin süresi kısıtlı ve Samsung'dan önce Snapdragon 865 işlemci ile geleceği öne sürülen Mi 10'u duyurması gerekiyor.

Gelen son bilgiler, Xiaomi'nin 11 Şubat'ta çevrimiçi konferans yoluyla yeni amiral gemisi akıllı telefonunu duyurmayı planladığını belirtiyor. Ayrıca şirketin 7 Şubat'tan itibaren telefonu tanıtmaya başlayacağı konuşuluyor.

Diğer yandan Xiaomi'nin Corona virüsü nedeniyle ofisinde önlemler aldığı ve maskelerin herkes için zorunlu hale getirildiği belirtiliyor. Bu nedenle Snapdragon 865'li ilk telefonun çevrimiçi olarak tanıtılması muhtemel.