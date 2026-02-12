Xiaomi'nin Apple AirTag Rakibi Takip Cihazı Xiaomi Tag'in Fiyatı Ortaya Çıktı (Aşırı Ucuz Olacak)

Xiaomi'nin Apple AirTag'e rakip olarak geliştirdiği Xiaomi Tag takip cihazının Avrupa fiyatı ortaya çıktı. Peki Türkiye fiyatı ne kadar olur?

Apple, 2021 yılında tanıttığı AirTag isimli takip cihazı ürünü tanıtmıştı. Eşyalar, arabalar, evcil hayvanlar gibi kullanım alanları olan bu ürün, kısa sürede çok popüler olmayı başarmıştı. Bir süredir de Xiaomi’nin kendi takip cihazıyla karşımıza çıkacağı konuşuluyordu. Şimdi ise bu konuda bir gelişme yaşandı.

Xiaomi, yanlışlıkla Xiaomi Tag ismi verilen takip cihazını Fransa’daki internet sitesinde listeledi. Bu listeleme, cihazın fiyatını ve bazı özelliklerini gözler önüne serdi. Resmî lansmanının ne zaman yapılacağını ise bilmiyoruz.

17 euro’luk çok uygun fiyatla gelecek

Listelemeye baktığımızda Xiaomi’nin yeni aksesuarının Avrupa’da 17,99 euro’luk bir fiyattan satışa çıkacağını görebiliyoruz. Ayrıca 4 tanesini içeren 4’lü paketin ise 59,99 euro’luk fiyatı olacak. Karşılaştırma yapacak olursak Apple’ın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı AirTag 2 modeli 29,99 euro’ya satılıyor. Yani ondan çok daha uygun bir cihaz olarak gelecek.

Özellikleri hakkında maalesef çok bilgi yok. Ancak cihazda ultra geniş bant, yani UWB desteğinin versiyona göre olacağı belirtilmiş. Yani daha uygun UWB’siz ve daha pahalı UWB’li versiyonlar olacakmış. Cihazın büyük olasılıkla Apple’ın Bul uygulaması benzeri işlevi olan Google’ın Find Hub özelliğini kullanacağı söyleniyor. Ayrıca yaklaşık 1 yıl dayanabilen bir pille geleceği de belirtilmiş.

Türkiye fiyatı ne kadar olur?

Xiaomi Tag’ın ne zaman tanıtılacağını ve resmen piyasaya sürüleceğini bilmiyoruz. Geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz. 17,99 euro’yu TL’ye çevirdiğimizde cihazın ülkemize 900-1000 TL arası çok uygun bir fiyatla geldiğini görebiliriz.