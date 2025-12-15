Yeni Xiaomi Telefonlar İçinde Kripto Para Uygulaması ile Satılacak (Daha Ne Kadar Batabiliriz ki)

Xiaomi'nin Sei Labs ile yaptığı anlaşma sonrası 2026 sonrasında üretilen yeni telefonlarda Sei kripto uygulaması varsayılan olarak yüklü gelecek.

Xiaomi, kullanıcıların tepkisini çekebilecek yeni bir kararla gündemde. Şirket, 2026 yılından itibaren satacağı yeni akıllı telefonlarda kripto para odaklı bir uygulamayı önceden yüklü olarak sunmaya hazırlanıyor. Üstelik bu uygulama, kullanıcıların isteğine bakılmaksızın telefonlarda yer alacak.

Xiaomi’nin sessiz sedasız imzaladığı küresel ortaklık kapsamında, Sei Labs tarafından geliştirilen bir kripto cüzdanı ve Web3 keşif uygulaması tüm yeni telefonlardaki yerini alacak. Sei adlı Layer-1 blok zinciriyle çalışan bu uygulama, Çin ve ABD dışındaki pazarlarda satılan tüm Xiaomi telefonlarda fabrika çıkışlı yüklü olacak. Bu da yaklaşık 160 milyon cihaz anlamına geliyor.

160 milyon cihaz Sei uygulamasıyla gelecek

Sei uygulaması kripto cüzdanı işlevi görmenin yanı sıra, merkeziyetsiz uygulamalar (dApp’ler) ve diğer blok zinciri hizmetlerine tek noktadan erişim sunuyor. Kullanıcılar, ek bir uygulama indirmeden Web3 dünyasına adım atabiliyorlar.

Ortaklığın hedefi yalnızca telefonlarla sınırlı değil. Sei, Hong Kong ve Avrupa Birliği’nin bazı bölgelerinden başlayarak Xiaomi’nin 20 binden fazla mağazasında stabilcoin ile ödeme yapılmasını mümkün kılmak istiyor. Bu sayede müşteriler, USDC gibi stabilcoin’lerle Xiaomi ürünleri satın alabilecek ve işlemler Sei blok zinciri üzerinden gerçekleşecek.

Yine de tüm bu planlar kullanıcı cephesinde pek de heyecan yaratmış değil. Birçok kişi için bu uygulama, sadece “bir bloatware daha” anlamına geliyor. Xiaomi telefonlarda önceden yüklenmiş ve çoğu zaman kullanılmayan uygulamalar uzun süredir eleştiri konusu. Şirket geçmişte bu konuda geri adımlar atıp daha şeffaf olmaya çalışsa da bu hamle birçok kullanıcıya göre yeniden geriye dönüş niteliğinde.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?