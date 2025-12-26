Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yaşam

Xiaomi, Tüm Evi 5 Dakikada Soğutabilen Klima Duyurdu

Xiaomi, Mijia Central Air Conditioner Pro Dual Air Wheel isimli yeni klimalarını tanıttı. Bu klimalar, 5 dakika içinde evinizi soğutma gibi dikkat çeken özelliklerle geliyor.

Xiaomi, Tüm Evi 5 Dakikada Soğutabilen Klima Duyurdu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi, her kategoriden ürünüyle karşımıza çıkıyordu. Akıllı ev aletleri de bunlardan biriydi. Şimdi ise şirket, Mijia serisi kapsamında bir klima duyurdu. Yeni klima, Xiaomi Mijia Central Air Conditioner Pro Dual Air Wheel ismini alıyor.

Xiaomi’nin yeni kliması, şirketin bugüne kadarki en gelişmiş kliması olarak nitelendiriliyor. Cihaz 5 HP’den 8 HP’ye kadar değişen konfigürasyonlarda hem standart hem de çift çıkışlı versiyonlarıyla sunulacak.

Xiaomi’nin yeni kliması nasıl özelliklere sahip?

xia

120 ila 190 metrekare arasındaki daha büyük evleri hedefleyeceği belirtilen sistem, 1-4, 1-5, 1-6 iç ünite kurulumuyla gelecek. En güçlü model olan 8 HP’lik version hem yukarı hem de aşağı hava akışı için çift çıkışlı bir tasarıma sahip. Xiaomi, sisteme çift silindirli buhar enjeksiyonlu kompresör ve üç sıralı kondenser ve evaporatörler ekleyerek -35°C ile 65°C arasında istikrarlı bir çalışma sağlamış.

Yeni klima, . -30°C'de ısıtmayı sürdürürken, 40°C'nin üzerinde güçlü soğutma sağlıyor. Ayrıca, çift 200W motorlu 556 mm'lik çift hava çarkı syesinde beş dakika içinde tüm bir oturma odasını soğutabiliyor. Enerji tüketimi de uygun seviyelerde. Xiaomi’nin aktardığına göre 6 Hz ultra düşük frekans teknolojisi yoluyla tek bir yatak odasında kullanılan bir cihaz, gece boyunca yalnızca 2,5 kWh enerji tüketiyor.

Xiaomi, her üniteyle birlikte 10 inçlik akıllı bir panel de sunacak. panel, hava temizleyiciler, nemlendiriciler ve temiz hava sistemleriyle bağlantı kurabilecek. En üst düzey çift çıkışlı versiyon, kullanıcı konumunu algılayıp hava akışını buna göre ayarlayan insan algılama radarı özelliğine de sahip. Soğutma önleme, ısıtma takibi ve kullanılmadığında enerji tasarrufu gibi işlevleri ekleyelim. Fiyatlandırmaya gelecek olurska en alt seviye 5 HP model** 3.639 dolar**, 6 HP model 3.919 dolar, 7 HP 5.319 dolar ve en üst seviye olan 8 HP model 6.159 dolar fiyata sahip olacak.

Xiaomi, Şimdi de Akıllı Tavan Aydınlatması Duyurdu: İşte Enfes Özellikleri ve Fiyatı! Xiaomi, Şimdi de Akıllı Tavan Aydınlatması Duyurdu: İşte Enfes Özellikleri ve Fiyatı!
Xiaomi

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

1.200 Kilometreyi Aşan Menzil Sunan Elektrikli Otomobil Bataryası Geliştirildi

1.200 Kilometreyi Aşan Menzil Sunan Elektrikli Otomobil Bataryası Geliştirildi

Samsung'dan Galaxy S26 Ultra İçin Dev Hamle: Takıp Çıkarılabilen Kamera Ekipmanlarını Destekleyecek!

Samsung'dan Galaxy S26 Ultra İçin Dev Hamle: Takıp Çıkarılabilen Kamera Ekipmanlarını Destekleyecek!

Kamera Teknolojilerinde Gerçek Devrim Kapıda: Bilim İnsanları, Lenssiz Görüntü Kaydedebilen Kamera Sensörü Geliştirdi!

Kamera Teknolojilerinde Gerçek Devrim Kapıda: Bilim İnsanları, Lenssiz Görüntü Kaydedebilen Kamera Sensörü Geliştirdi!

Google Yakında Gmail Adresinizi Değiştirmenize İzin Verecek (Çocukluk Mailini Kullananlara...)

Google Yakında Gmail Adresinizi Değiştirmenize İzin Verecek (Çocukluk Mailini Kullananlara...)

Adı Çıkacağına Canı Çıksın: 1.2 PureTech Motorlu Otomobil Alınır mı?

Adı Çıkacağına Canı Çıksın: 1.2 PureTech Motorlu Otomobil Alınır mı?

Tek Mekânda Geçmesine Rağmen İzlerken Bir Saniye Bile Sıkılmayacağınız Filmler

Tek Mekânda Geçmesine Rağmen İzlerken Bir Saniye Bile Sıkılmayacağınız Filmler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim