Xiaomi, Tüm Evi 5 Dakikada Soğutabilen Klima Duyurdu

Xiaomi, Mijia Central Air Conditioner Pro Dual Air Wheel isimli yeni klimalarını tanıttı. Bu klimalar, 5 dakika içinde evinizi soğutma gibi dikkat çeken özelliklerle geliyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi, her kategoriden ürünüyle karşımıza çıkıyordu. Akıllı ev aletleri de bunlardan biriydi. Şimdi ise şirket, Mijia serisi kapsamında bir klima duyurdu. Yeni klima, Xiaomi Mijia Central Air Conditioner Pro Dual Air Wheel ismini alıyor.

Xiaomi’nin yeni kliması, şirketin bugüne kadarki en gelişmiş kliması olarak nitelendiriliyor. Cihaz 5 HP’den 8 HP’ye kadar değişen konfigürasyonlarda hem standart hem de çift çıkışlı versiyonlarıyla sunulacak.

Xiaomi’nin yeni kliması nasıl özelliklere sahip?

120 ila 190 metrekare arasındaki daha büyük evleri hedefleyeceği belirtilen sistem, 1-4, 1-5, 1-6 iç ünite kurulumuyla gelecek. En güçlü model olan 8 HP’lik version hem yukarı hem de aşağı hava akışı için çift çıkışlı bir tasarıma sahip. Xiaomi, sisteme çift silindirli buhar enjeksiyonlu kompresör ve üç sıralı kondenser ve evaporatörler ekleyerek -35°C ile 65°C arasında istikrarlı bir çalışma sağlamış.

Yeni klima, . -30°C'de ısıtmayı sürdürürken, 40°C'nin üzerinde güçlü soğutma sağlıyor. Ayrıca, çift 200W motorlu 556 mm'lik çift hava çarkı syesinde beş dakika içinde tüm bir oturma odasını soğutabiliyor. Enerji tüketimi de uygun seviyelerde. Xiaomi’nin aktardığına göre 6 Hz ultra düşük frekans teknolojisi yoluyla tek bir yatak odasında kullanılan bir cihaz, gece boyunca yalnızca 2,5 kWh enerji tüketiyor.

Xiaomi, her üniteyle birlikte 10 inçlik akıllı bir panel de sunacak. panel, hava temizleyiciler, nemlendiriciler ve temiz hava sistemleriyle bağlantı kurabilecek. En üst düzey çift çıkışlı versiyon, kullanıcı konumunu algılayıp hava akışını buna göre ayarlayan insan algılama radarı özelliğine de sahip. Soğutma önleme, ısıtma takibi ve kullanılmadığında enerji tasarrufu gibi işlevleri ekleyelim. Fiyatlandırmaya gelecek olurska en alt seviye 5 HP model** 3.639 dolar**, 6 HP model 3.919 dolar, 7 HP 5.319 dolar ve en üst seviye olan 8 HP model 6.159 dolar fiyata sahip olacak.