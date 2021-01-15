Xiaomi Türkiye'den Kara Liste Açıklaması: Orduyla İşimiz Yok

Xiaomi'nin ABD'de kara listeye alınmasının ardından resmi bir açıklama yapıldı. Xiaomi Türkiye'den yapılan açıklamalarda, şirketin Çin ordusuna ait olmadığı ve orduyla da herhangi bir ilişkilerinin bulunulmadığı ifade edildi.

Sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD yönetiminin Çinli teknoloji devi Xiaomi'yi kara listeye eklediğinden bahsetmiştik. Bu karar, ABD'nin Huawei'den sonra Xiaomi'yi de Çin ordusuyla bağlantılı olarak gördüğü anlamına geliyordu. Gündemi sarsan olayın ardından, Xiaomi Türkiye'den resmi bir açıklama geldi.

ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda yer alan bilgilerde, Xiaomi için "Komünist Çin Askeri Şirketi" ibaresine yer verilmişti. Ancak Xiaomi Türkiye'den yapılan açıklamalarda, böylesi bir durumun olmadığı ifade edildi. Şirketin Çin ordusuna ait olmadığını ifade eden Xiaomi Türkiye yetkilileri, orduyla da herhangi bir ilgilerinin olmadığını açıkladı.

"Varlık gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına uygun hareket ediyoruz"

Xiaomi'nin tamamen bireysel ve kurumsal teknolojik ürünler tasarladığını söyleyen şirket yetkilileri, varlık gösterdikleri ülkelerde de o ülkenin yasalarına göre hareket ettiklerini dile getirdiler. Suçlamaları reddetmenin yanı sıra yatırımcılarını korumaya devam edeceklerini belirten Xiaomi Türkiye, gerekli tüm önlemlerin alınacağını ifade ediyorlar. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığını söyleyen Xiaomi yetkilileri, gerekli olması durumunda yeni açıklamaların yapılacağının altını çizdiler.

Xiaomi Türkiye tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;

Şirketimiz varlık gösterdiği bölgelerin ilgili yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak faaliyetlerini yürütmekte ve tamamen bireysel ve ticari kullanıma yönelik ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Şirketimiz Çin ordusuna ait değildir, Çin ordusuyla herhangi bir bağı bulunmamaktadır ve NDAA'da (ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası) belirtildiği şekilde "Komünist Çin Askeri Şirketi" değildir. Şirketimizin ve hissedarlarımızın çıkarlarını korumak üzere gerekli tüm önlemler tarafımızdan alınacaktır.

Şirketimiz, bu sürecin olası sonuçlarının grup üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere detaylı incelemelerini sürdürmektedir. Gerekli olması halinde ilerleyen günlerde ek açıklamalar yapılacaktır.