Xiaomi Katlanabilir Akıllı Telefonun Prototipi Ortaya Çıktı

Çin'de bir metroda seyahat eden yolcunun elinde hangi markaya ait olduğu belli olmayan ancak MIU 12 arayüzü ile birlikte çalışan katlanabilir akıllı telefon görüldü. Ortaya çıkan fotoğraflardan sonra bu telefonun Xiaomi'nin yeni katlanabilir akıllı telefon prototipi olduğu düşünülüyor.

Samsung, Huawei ve Motorola gibi dev telefon üreticileri, ürün gamına katlanabilir akıllı telefon modellerini çoktan eklemiş isimler arasında yer alıyordu. Çin teknoloji devi Xiaomi de bu yarışa hazırlandığını belirtmiş, ancak yeni modelden bir ses çıkmamıştı.

Bir yolcu, Çin’de bulunan bir metroda yanındaki adamın elinde markası belli olmayan ancak MIU 12 arayüzüne sahip katlanabilir telefon fark etti. Çekmiş olduğu bu fotoğraflar, Xiaomi’nin akıllı katlanabilir telefon modeline ilk bakış olabilir.

Katlanabilir telefonun ön kamerası olmayabilir

Fotoğraflarda akıllı telefonun ekranında yer alan tüm detaylar Çince, ancak bazı kaynaklar bu detayları çevirerek, cihazın depolama alanının 256 GB olarak gösterildiğini söylüyor. Cihaz, büyük ihtimalle hangi markaya ait olduğu belli olmasın diye bir kılıfa sarılmış ve bu yüzden de telefonun ön kameraya sahip olup olmadığı anlaşılmıyor.

Ortaya çıkan fotoğraflar, aynı zamanda katlanabilir akıllı telefonun güç ve ses açıp kapatma düğmelerinin cihazın sol tarafında konumlandırıldığını gösteriyor. Xiaomi, katlanabilir telefonlarıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ancak uzmanlar prototipi görüntülenen bu cihazın 2021 yılı içerisinde çıkacağını iddia ediyor.