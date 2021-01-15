Trump yönetimi, Çin ordusuyla bağlantılı olduğu iddia edilen kara listenin arasına dev teknoloji şirketi Xiaomi'yi de ekledi. 10 farklı teknoloji şirketi, Xiaomi'ye kara listede eşlik eden isimler oldu.

Trump yönetimi, ABD’nin ulusal güvenliğini kontrol altına alabilmek için daha önce Huawei markasını kara listeye almış, ürünlerin ülkeye girmesini yasaklamıştı. Kara listeye Çin’in teknoloji konusunda önde gelen isimlerinden Xiaomi ve 10 şirket daha eklendi.

Xiaomi, Apple’a bir rakip olarak görülüyor, çıkarmış olduğu yeni akıllı cihazlarıyla birlikte ABD’de geniş bir kullanıcı kitlesi yaratmaya devam ediyordu. Yeni alınan kararla birlikte Pekin merkezli dev şirketin üretmiş olduğu dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, scooter ve kulaklık gibi birçok cihazın ABD’ye girişi engellenecek.

"Trump yönetimi değiştiği zaman yasaklar kalkabilir"

Bildiğiniz üzere ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli dev teknoloji şirketi Huawei’nin Çin ordusu ile bağlantılı olduğunu iddia etmiş, koymuş olduğu ambargo sayesinde markanın Android lisansını kaybetmesini sağlamıştı. Aynı kara listeye Xiaomi de eklendi ancak uygulanan ambargonun Huawei kadar sert olmayacağı, markanın Android lisansını elinde tutacağı söyleniyor.

Son dönemde dünya çapında gittikçe popülerleşen Xiaomi, International Data Corporation verilerine göre üçüncü çeyreğinde Apple satışlarının önüne geçebilecek hale geldi. ABD’de bu kadar etkili bir markaya gelen ambargonun ardından, Xiaomi henüz bir açıklamada bulunmadı.

Kara listeye, Xiaomi ile birlikte 10 şirket daha katıldı. Bu şirketlerin arasında Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc., Luokong Technology Corp., Gowin Semiconductor Corp. ve Global Tone Communication Technology Co. gibi küçük çaplı isimler bulunuyor.

Alınan kararlarla birlikte ABD’de yasaklanan şirketlere yatırım yapan kullanıcıların, ellerindeki varlıkları Kasım 2021’e kadar çıkarmaları gerekiyor. Yatırımcılar, hisselerde yaşanacak düşüşlerin geçici olacağını ve Trump yönetiminin değişmesi ile birlikte bu sınırlamaların kalkacağını dile getirdi.