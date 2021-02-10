Xiaomi Türkiye Distribütöründen Sevgililer Günü Kampanyası

Xiaomi'nin Türkiye distribütörlerinden Güncel Dijital Teknoloji Ürünleri, Sevgililer Günü'ne özel 27 ürünün hediye edileceği bir çekiliş başlattı. Ayrıca, bu özel günün şerefine pek çok üründe sağlam indirimlerin olduğu bir kampanya da başladı.

Son yıllarda yakaladığı ivmeyle akıllı telefondan akıllı bilekliklere kadar geniş bir yelpazede ürünler üreten Xiaomi'nin resmi Türkiye distribütörlerinden Güncel Dijital Teknoloji Ürünleri, Sevgililer Günü'ne özel bir kampanya ve çekiliş yapıyor. 10 - 14 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada pek çok ürün indirime girerken içerisinde cep telefonu, robot süpürge gibi ürünlerin de yer aldığı 27 adet ürün çekilişle hediye edilecek.

Stoklarla sınırlı olacak kampanyada Sevgililer Günü'nde sevdiği insana hediye arayan kişileri mutlu edecek indirimler bulunduğunu belirtelim.

Xiaomi Türkiye distribütörü, çekilişle 27 adet ürün hediye ediyor

Güncel Dijital Teknoloji Ürünleri, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak 27 adet ürün hediye edecek. Bu ürünler; 1 adet Poco X3 128 GB cep telefonu, 1 adet Mi Robot Mop Essential Robot Süpürge, 5 adet Mi Watch akıllı saat, 5 adet Mi True Wireless Earphones 2 Basic, 5 adet Mi True Wireless Earbuds Basic 2, 5 adet Mi Body Scale 2 ve 5 adet Mi Wifi Pro Sinyal Yükseltici olacak.

Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler neler?

Bu hediyelerden birine sahip olma şansı için buradaki linke tıklayarak ulaşacağınız sayfayı takip etmeniz ve 2 arkadaşınızı da postun altına etiketlemeniz gerekiyor. 10.02.2021 tarihinde başlayacak çekiliş, 17.02.2021 tarihinde saat 19.00'da bitecek. Kazanan kişiler @gunceldijital sayfasından paylaşım yapılarak duyurulacak. Ayrıca kazanan talihlilerle DM üzerinden iletişime geçileceğini de belirtelim.

Xiaomi Türkiye distribütörü Güncel Dijital Teknoloji Ürünleri Sevgililer Günü kampanyasında indirime giren ürünler:

Not: Ürünlerin sayfasına ulaşmak için başlığa tıklayabilirsiniz.

Normal fiyatı: 3.499 TL

İndirimli Sevgililer Günü fiyatı: 3.069 TL

Qualcomm'un Snapdragon 732G işlemcisinden güç alan akıllı telefonda 6,67 inçlik FHD+ bir ekran bulunuyor. 120 Hz yenileme hızını destekleyen bu ekranın enerji tüketimini ise 5160 mAh boyutunda devasa bir batarya karşılıyor.

Normal fiyatı: 5.999 TL

İndirimli Sevgililer Günü fiyatı: 4.899 TL

6,67 inç FHD+ ekrana sahip olan Poco F2 Pro'da 4700 mAh batarya bulunuyor. Standartlara göre üstün bir bataryayla gelen akıllı telefonun yonga seti olarak Qualcomm Snapdragon 865 ile geldiğini belirtelim. Arka tarafında dörtlü kamera kurulumu bulunan Xiaomi Poco F2 Pro'da 64 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı sensör, 5 MP telemakro sensör ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor.

Normal fiyatı: 3.199 TL

İndirimli Sevgililer Günü fiyatı: 2.899 TL

Xiaomi'nin beğenilen telefonlarından olan Redmi Note 9S'de 6,67 inç boyutunda FHD+ ekran, Snapdragon 720G işlemci ve 5020 mAh batarya bulunuyor.

Normal fiyatı: 3.299 TL

İndirimli Sevgililer Günü fiyatı: 2.899 TL

Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 720G işlemcisinden alan Redmi Note 9 Pro'da da 5020 mAh'lik bir batarya bulunuyor. 30 W hızlı şarj teknolojisine sahip telefonun ekranı ise 6,67 inç büyüklüğünde.

Normal fiyatı: 279 TL

İndirimli Sevgililer Günü fiyatı: 219 TL

Xiaomi'nin sevilen akıllı bilekliği Mi Band 5, uzaktan kamera modu, kalp atış hızı sensörü gibi pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor. 1,1 inç AMOLED bir ekranla birlikte gelen akıllı bileklik, 125 mAh'lik bataryaya sahip. Akıllı bilekliğin tek şarjda 20 gün kadar şarjının gittiğini belirtelim.

Normal fiyatı: 149 TL

İndirimli Sevgililer Günü fiyatı: 124,90 TL

Son yıllarda iyiden iyiye yaygınlaşan kablosuz kulaklıklara kaliteli ve uygun fiyatlı bir alternatif olan Mi True Wireless Earbuds Basic 2, Bluetooth 5.0 bağlantısıyla son derece güçlü bir bağlantı sunuyor.

Normal fiyatı: 249 TL

İndirimli Sevgililer Günü fiyatı: 179 TL

Xiaomi'nin bir diğer kablosuz kulaklığı Mi True Wireless, tam şarjıyla 5 saat, kutusuyla beraber de 20 saate kadar pil ömrü sunuyor. Çift mikrofon sayesinde telefon aramalarında iddialı bir model olan kablosuz kulaklık, günlük kullanımlar için son derece kullanışlı.

Normal fiyatı: 299 TL

İndirimli Sevgililer Günü fiyatı: 249 TL

360 derece görüş açısına sahip bu ev güvenlik kamerası, kızılötesi gece görüşü sayesinde sevdiklerinizi korumanızı mümkün kılıyor. Yapay zeka destekli hareket algılama sensörü sayesinde etrafındaki tüm hareketi yakalayabildiğini de belirtelim.

Normal fiyatı: 129 TL

İndirimli Sevgililer Günü fiyatı: 94,90 TL

Eğer evinizin bazı noktalarında Wi-Fi ağınıza bağlanmakta zorluk çekiyorsanız, 300 MB/sn hızları destekleyen Mi Wifi Pro sinyal yükseltici imdadınıza yetişebilir.

Normal fiyatı: 329 TL

İndirimli Sevgililer Günü fiyatı: 279 TL

HDMI girişi olan herhangi bir televizyon ya da monitörü akıllı TV'ye dönüştüren bu aparat, küçük yapısı sayesinde de her yere kolaylıkla taşınabiliyor. Tek yapmanız gereken televizyonun HDMI girişine Mi Tv Stick'i takıp Wi-Fi ile internete bağlanmak.

Eğer kilonuzu düzenli olarak takip etmek istiyorsanız, Bluetooth ile telefonunuza bağlanan bu akıllı tartıya bir şans verebilirsiniz. Yağölçer fonksiyonuna sahip bu tartı, tüm kilo verilerinizi düzenli olarak takip etmenize olanak tanıyor.

Normal fiyatı: 249 TL

İndirimli Sevgililer Günü fiyatı: 159 TL

Normal fiyatı: 1.299 TL

İndirimli Sevgililer Günü fiyatı: 1.149 TL

Saatte 320 metreküp alanın havasını temizleme kapasitesine sahip Mi Air Purifier 3C, yaşadığı ortamın hava kalitesini artırmak isteyenlerin tercih edebileceği etkili bir cihaz olarak dikkat çekiyor.

Normal fiyatı: 2.999 TL

İndirimli Sevgililer Günü fiyatı: 2.139 TL

Son yılların popüler ürünleri arasında yer alan robot süpürgeler, özellikle kedi, köpek gibi hayvan bulunan evleri sürekli temiz tutmak için çok güzel bir alternatif sunuyor. Mi Vacuum Mop 1C'de dinamik görsel navigasyon, 2500 Pa'lık emiş gücü, 600 ml toz kutusu ve akıllı kontrollü su deposu bulunuyor.

Normal fiyatı: 1.999 TL

İndirimli Sevgililer Günü fiyatı: 1.599 TL

Bir diğer akıllı süpürge Mi Robot Vacuum Mop Essential da küçük ve orta büyüklükteki evlerin temizlik sorununu önemli düzeyde ortadan kaldırmaya aday bir süpürge. 2200 Pa'lık emiş gücüne sahip süpürgenin çalışırken değişebilen 4 seviyeli emiş gücü olduğunu belirtelim.

Normal fiyatı: 4.499 TL

İndirimli Sevgililer Günü fiyatı: 3.799 TL

Son yıllarda popülerleşen teknolojik aletlerden biri de elektrikli scooterlar oldu. Xiaomi'nin Scooter Pro 2 modeli de elektrikli scooter almak isteyen kişilerin yakından ilgilendiği bir ürün. 600 W maksimum güç üretebilen scooterın 45 km menzili bulunuyor. Saatte 25 km hıza ulaşabilen scooter, havacılık sınıfı alüminyum gövdeyle geliyor.