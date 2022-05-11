Xiaomi'nin 4K çözünürlük desteği sunan Android TV cihazı Türkiye'ye giriş yaptı. Yeni nesil teknolojilerle donatılan ürün tüm TV modellerini Android TV'ye dönüştürüyor. Xiaomi TV Stick 4K'nın fiyatı ise tartışmaya açık...

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin oldukça dikkat çeken akıllı televizyon aparatı "TV Stick"in 4K çözünürlük desteği sunan versiyonları Türkiye'ye giriş yaptı. Andorid 11 işletim sistemine sahip olan cihazlar, sahip oldukları özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Ancak fiyatların tartışma yaratacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Xiaomi TV Stick 4K, Android 11 işletim sisteminin yanı sıra Dolby Atmos ve Dolby Vision gibi gelişmiş ses ve görüntü teknolojilerine de destek veriyor. Dahili Google Asistan sayesinde ses ile de kontrol edilebilen ürün, Bluetooth bağlantı desteğine de sahip. Bu sayede telefonunuzun ekran yansıtma özelliğini Xiaomi TV Stick 4K'da rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Performanstan ödün vermeyecek

Xiaomi'nin 4K çözünürlük destekli Android TV aparatı, dört çekirdekli bir işlemciyle geliyor. 2 GB RAM ve 8 GB depolama alanına sahip olan TV Stick 4K, performansıyla ödün vermeyecek gibi görünüyor. FHD çözünürlük sunan Xiaomi TV Stick'in bile gayet yeterli olduğunu gözden kaçırmazsak, yeni ürünün de tüketiciyi memnun edeceğini söyleyebiliriz.

Xiaomi Türkiye'nin yaptığı açıklamaya göre TV Stick 4K, 1.319 TL karşılığında satın alınabilecek. Xiaomi'nin akıllı televizyon aparatına şirketin Türkiye'deki internet sitesi üzerinden veya popüler e-ticaret platformları aracılığıyla sahip olabileceğinizi belirtelim...