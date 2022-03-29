Xiaomi, Türkiye'ye Gelecek Redmi Telefonlarını Duyurdu

Xiaomi, düzenlediği bir lansmanda küresel pazarlara sunacağı yeni akıllı telefonlarını duyurdu. "Redmi Note 11 Pro+ 5G", "Redmi Note 11S 5G" ve "Redmi 10 5G" isimli bu modeller, aslında geçtiğimiz dönemlerde tanıtılan telefonların yenilenmiş versiyonlarıydı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bugün bir lansman gerçekleştirdi. Bu lansmanda daha önce duyurduğu akıllı telefonların yenilenen versiyonlarıyla karşımıza çıkan şirket, yeni modellerin küresel pazarlarda yer alacağını açıkladı. Yani az sonra paylaşacağımız telefonlar, Türkiye'ye de bu özelliklere sahip olarak gelecekler.

Xiaomi'nin bugün duyurduğu etkinliklerdeki akıllı telefonlar; "Redmi Note 11 Pro+ 5G", "Redmi Note 11S 5G" ve "Redmi 10 5G" olarak isimlendiriliyordu. Gelin lafı daha fazla uzatmadan, Xiaomi'nin küresel pazarlarda yer alacağını söylediği bu telefonlara yakından bakalım.

Karşınızda Redmi Note 11 Pro+ 5G

Aslına bakacak olursak Redmi Note 11 Pro+, kısa bir süre önce karşımıza çıkmıştı. O dönemlerde bu telefonda Snapdragon 695 işlemci kullanıldığını ifade etmiştik. Bugün duyurulan yenilenmiş versiyonda ise MediaTek Dimensity 920 işlemci tercih edilmiş durumda. 6,67 inç büyüklüğünde FHD+ ekran, 8 GB'ye kadar RAM, 256 GB'ye kadar depolama, 16 MP ön kamera ile 108 MP + 8 MP + 2 MP şeklindeki kamera kurulumu korunurken yeni versiyonda 4.500 mAh kapasiteli batarya var. Bu batarya 120 watt hızlı şarj desteği sunuyor.

Redmi Note 11 Pro+ 5G teknik özellikleri:

Ekran: 6,67 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme

6,67 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme İşlemci: MediaTek Dimensity 920

MediaTek Dimensity 920 RAM: 6 GB ya da 8 GB

6 GB ya da 8 GB Depolama: 128 GB ya da 256 GB

128 GB ya da 256 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP

108 MP + 8 MP + 2 MP Batarya: 4.500 mAh (120 watt)

4.500 mAh (120 watt) İşletim Sistemi: MIUI 12.5

Redmi Note 11 Pro+ 5G fiyatı:

6GB+128GB: 369 dolar

8GB+128GB: 399 dolar

8GB+256GB: 449 dolar

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11S 5G ise ocak ayında tanıtılan Redmi Note 11S'in yenilenmiş bir versiyonu. 6.6 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan 90 Hz ekran, MediaTek Dimensity 810 işlemci, 6 GB'ye kadar RAM, 128 GB'ye kadar da depolama alanı, 33 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya, 13 MP ön kamera ve 50 MP + 8 MP + 2 MP şeklinde üçlü kamera kurulumu gibi özellikler sunuyor.

Redmi Note 11S 5G teknik özellikleri:

Ekran: 6.6 inç büyüklüğünde FHD+, 90 Hz

6.6 inç büyüklüğünde FHD+, 90 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 810

MediaTek Dimensity 810 RAM: 4 GB ya da 6 GB

4 GB ya da 6 GB Depolama: 64 GB ya da 128 GB

64 GB ya da 128 GB Ön Kamera: 13 MP

13 MP Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP

50 MP + 8 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh (33 watt)

5.000 mAh (33 watt) İşletim Sistemi: MIUI 13

Redmi Note 11S 5G fiyatı:

4GB+64GB: 249 dolar

4GB+128GB: 279 dolar

6GB+128GB: 299 dolar

Redmi 10 5G

Redmi 10 5G olarak isimlendirilen telefon ise Redmi Note 11 serisinin "Note 11E 5G" isimli modelinin yeni versiyonu. 6.58 inç büyüklüğünde FHD+ ekran, MediaTek Dimensity 700 işlemci, 4 GB RAM, 128 GB'ye kadar depolama, 18 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya, 50 MP + 2 MP kamera kurulumu, 5 MP ön kamera ve MIUI 13 arayüzü ile gelen telefon, serideki en uygun fiyatlı model olarak karşımıza çıkacak.

Redmi 10 5G teknik özellikleri:

Ekran: 6.58 inç, FHD+

6.58 inç, FHD+ İşlemci: MediaTek Dimensity 700

MediaTek Dimensity 700 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB ya da 128 GB

64 GB ya da 128 GB Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 50 MP + 2 MP

50 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh (18 watt)

5.000 mAh (18 watt) İşletim Sistemi: MIUI 13

Redmi 10 5G fiyatı: