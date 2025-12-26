Xiaomi'nin İki İşlemciye Sahip İlk Akıllı Saati Xiaomi Watch 5 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Xiaomi gerçekleştirdiği yeni lansman etkinliğinde Xiaomi 17 Ultra ve Xiaomi Buds 6'nın yanı sıra Xiaomi Watch 5'i de tanıttı.

Xiaomi, yeni nesil akıllı saati Xiaomi Watch 5’i düzenlediği lansman etkinliğinde resmen tanıttı. Şık tasarımı, güçlü donanımı ve sağlık teknolojilerindeki yenilikleriyle dikkat çeken Watch 5, eSIM destekli versiyonuyla telefondan bağımsız kullanım vadediyor.

47 mm paslanmaz çelik kasaya sahip olan saat, 1.54 inç AMOLED ekran ve ultra ince çerçeveleriyle hem dayanıklılığı hem de premium hissi öne çıkarıyor. 1500 nit parlaklığa ulaşabilen ekran, safir camla korunuyor.

Çift çipli mimariye sahip

Watch 5’in en dikkat çekici özelliklerinden biri çift çipli mimarisi. 4 nm üretim sürecine sahip Snapdragon W5 yüksek performans gerektiren işlemleri üstlenirken, düşük güç tüketimli ikinci çip sağlık takibi ve arka plan işlemlerini yönetiyor. Bu yapı sayesinde saat, performans modunda 6 gün, tasarruf modunda ise 18 güne kadar pil ömrü sunuyor.

eSIM destekli versiyon, saatin tek başına 4G’ye bağlanmasını sağlıyor. Kullanıcılar telefon taşımadan arama yapabiliyor, mesaj gönderebiliyor, WeChat ve Alipay kullanabiliyor, müzik dinleyip navigasyon hizmetlerinden yararlanabiliyor. Dâhili uygulama mağazası da günlük kullanım alanınızı kendinize göre özelleştirmenizi sağlıyor.

Yeni sağlık özellikleri de mevcut

Sağlık tarafında ise Xiaomi yeni özelliklere sahip. Saat; EKG ölçümü, kandaki oksijen seviyesi, uyku ve stres takibi gibi klasik özelliklerin yanı sıra, bir akıllı saatte ilk kez sunulan EMG kas sinyali sensörü ile geliyor. Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar, sadece parmak hareketleriyle çağrıları yanıtlayabiliyor, müzik kontrolü yapabiliyor ve alarmları yönetebiliyor.

150’den fazla spor modu sunan Watch 5, salon egzersizlerinden doğa yürüyüşlerine kadar geniş bir yelpazede detaylı analizler ve rehberli animasyonlar sağlıyor. Offline haritalar ve rota takibi de açık hava sporlarını sevenler için harika yeni özellikler arasında.

Xiaomi Watch 5 fiyatı

Xiaomi Watch 5’in standart modeli 1.999 yuan (yaklaşık 284 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulurken, eSIM destekli versiyonun fiyatı ise 2.299 yuan (yaklaşık 327 dolar) olarak açıklandı. Ürünün Türkiye pazarına girip girmeyeceği ise şimdilik belirsiz.