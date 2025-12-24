Tim Cook, Akıllı Gözlük İşine Kafayı Taktı: Apple'ın Akıllı Gözlükleri 2026'da Tanıtılabilir

Bloomberg'ün iddialarına göre Apple CEO'su Tim Cook'un şu anda tek önem verdiği ürün günlük kullanıma uygun akıllı gözlükler. Meta Ray-Ban rakibi olacak bu gözlüklerin en kısa sürede tanıtılması hedefleniyor. İşte detaylar.

Apple, 2024’te piyasaya sürdüğü Vision Pro modeliyle gözlük odaklı giyilebilir teknoloji alanına resmen giriş yapmıştı. Uzun süredir de şirketin günlük kullanıma uygun, Meta Ray-Ban benzeri bir gözlük tanıtacağına dair iddialar ortada dolaşıyordu. Şimdi ise bu konuda yeni bilgiler geldi.

Apple’ın önümüzdeki yılı dolu dolu geçirmesi bekleniyor. Öyle ki söylentilere göre** 20 civarı ürünün 2026’da tanıtıldığını** göreceğiz. Bloomberg’den güvenili kaynak Mark Gurman’a göre de Apple gözlükleri, önümüzdeki yıl resmen bizlerle buluşacak.

Tim Cook’un şu anda en büyük önceliği Apple gözlükler

İsminin Apple Vision olabileceği söylenen günlük kullanıma uygun Apple gözlüklerin 2026’nın sonlarına doğru tanıtılacağı iddia edilmiş. CEO Tim Cook’un en büyük önceliği olduğu da eklenmiş. Gözlükler, Cook’un vizyonunun bir parçasıymış ve bu yüzden ünlü iş insanı için büyük önem taşıyormuş. Hatta şu an başka hiçbir şeyi umursamadığı, geliştirilme sürecinde tüm zamanını bu ürüne ayırdığı bile belirtilmiş.

Tim Cook’un bu kadar önem verdiği bir ürününün heyecan verici olduğunu söylemek yanlış olmaz. Gurman’a göre Cook ve Apple, sektör lideri olacak bir ürün çıkarmak istiyor. Yani Meta’nın Ray-Ban gözlüklerinin de önüne geçmeyi amaçlayacak. Cihazın hafif tasarımlı, tüm gün rahatsız olmadan giyilebilecek, AR (artırılmış gerçeklik) unsurlarına sahip bir gözlük olacağı da gelen bilgiler arasında.

Apple’ın gözlükleri hakkındaki bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Cihazın tanıtımının 2026’nın sonlarında olması muhtemel. Ancak piyasaya sürülüş tarihi 2027’yi bulabilir. Nasıl bir ürün olacağını, ne zaman tanıtılacağını zamanla göreceğiz.