Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Tim Cook, Akıllı Gözlük İşine Kafayı Taktı: Apple'ın Akıllı Gözlükleri 2026'da Tanıtılabilir

Bloomberg'ün iddialarına göre Apple CEO'su Tim Cook'un şu anda tek önem verdiği ürün günlük kullanıma uygun akıllı gözlükler. Meta Ray-Ban rakibi olacak bu gözlüklerin en kısa sürede tanıtılması hedefleniyor. İşte detaylar.

Tim Cook, Akıllı Gözlük İşine Kafayı Taktı: Apple'ın Akıllı Gözlükleri 2026'da Tanıtılabilir
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, 2024’te piyasaya sürdüğü Vision Pro modeliyle gözlük odaklı giyilebilir teknoloji alanına resmen giriş yapmıştı. Uzun süredir de şirketin günlük kullanıma uygun, Meta Ray-Ban benzeri bir gözlük tanıtacağına dair iddialar ortada dolaşıyordu. Şimdi ise bu konuda yeni bilgiler geldi.

Apple’ın önümüzdeki yılı dolu dolu geçirmesi bekleniyor. Öyle ki söylentilere göre** 20 civarı ürünün 2026’da tanıtıldığını** göreceğiz. Bloomberg’den güvenili kaynak Mark Gurman’a göre de Apple gözlükleri, önümüzdeki yıl resmen bizlerle buluşacak.

Tim Cook’un şu anda en büyük önceliği Apple gözlükler

k

İsminin Apple Vision olabileceği söylenen günlük kullanıma uygun Apple gözlüklerin 2026’nın sonlarına doğru tanıtılacağı iddia edilmiş. CEO Tim Cook’un en büyük önceliği olduğu da eklenmiş. Gözlükler, Cook’un vizyonunun bir parçasıymış ve bu yüzden ünlü iş insanı için büyük önem taşıyormuş. Hatta şu an başka hiçbir şeyi umursamadığı, geliştirilme sürecinde tüm zamanını bu ürüne ayırdığı bile belirtilmiş.

Tim Cook’un bu kadar önem verdiği bir ürününün heyecan verici olduğunu söylemek yanlış olmaz. Gurman’a göre Cook ve Apple, sektör lideri olacak bir ürün çıkarmak istiyor. Yani Meta’nın Ray-Ban gözlüklerinin de önüne geçmeyi amaçlayacak. Cihazın hafif tasarımlı, tüm gün rahatsız olmadan giyilebilecek, AR (artırılmış gerçeklik) unsurlarına sahip bir gözlük olacağı da gelen bilgiler arasında.

Apple’ın gözlükleri hakkındaki bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Cihazın tanıtımının 2026’nın sonlarında olması muhtemel. Ancak piyasaya sürülüş tarihi 2027’yi bulabilir. Nasıl bir ürün olacağını, ne zaman tanıtılacağını zamanla göreceğiz.

Apple'ın 2026'da Tanıtmayı Planladığı Tüm Ürünler Ortaya Çıktı (Evet, Katlanabilir iPhone Geliyor) Apple'ın 2026'da Tanıtmayı Planladığı Tüm Ürünler Ortaya Çıktı (Evet, Katlanabilir iPhone Geliyor)
Apple

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Bir Zamanlar Uğruna PC Topladığımız GTA Vice City'nin Tarayıcı Versiyonu Yayınlandı

Bir Zamanlar Uğruna PC Topladığımız GTA Vice City'nin Tarayıcı Versiyonu Yayınlandı

ABD'de Elektrikler Kesildi, Otonom Araçlar Yoldaki Tüm Araçları Esir Aldı [Video]

ABD'de Elektrikler Kesildi, Otonom Araçlar Yoldaki Tüm Araçları Esir Aldı [Video]

Toplam Fiyatı 170 TL Olan 2 Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Bunları da Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

Toplam Fiyatı 170 TL Olan 2 Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Bunları da Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

Eski Rockstar Yöneticisi Açıkladı: GTA İstanbul Gerçekmiş!

Eski Rockstar Yöneticisi Açıkladı: GTA İstanbul Gerçekmiş!

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Adı Çıkacağına Canı Çıksın: 1.2 PureTech Motorlu Otomobil Alınır mı?

Adı Çıkacağına Canı Çıksın: 1.2 PureTech Motorlu Otomobil Alınır mı?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim