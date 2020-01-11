Xiaomi, Mi A3 İçin Android 10 Güncellemesine Hazırlanıyor

Çinli teknoloji firması Xiaomi, Android One programında yer alan Xiaomi Mi A3 telefonları için Android 10 güncellemesini hâlâ yayınlamamıştı. Elde edilen yeni bilgilere göre şirket, yakın bir zamanda güncellemeyi tüm Mi A3'ler için yayınlayacak.

Firmaların Android One programı kapsamında tanıttığı akıllı telefonlar, Android’in değiştirilmiş sürümünü kullanan diğer akıllı telefonlara kıyasla daha düzenli ve hızlı güncellemeler almasıyla biliniyor. Buna rağmen Xiaomi Mi A3 gibi bazı Android One cihazlarında durum böyle değil ve kullanıcılar bu durumdan rahatsız olmaya başladılar.

Xiaomi Mi A3, Android 10’un resmî olarak piyasaya sürülmesinden hemen önce Temmuz 2019 tarihinde tanıtılmıştı. Android 10’un piyasaya sürülmesinden bu yana 4 ay geçti ve Essential PH-1 gibi Android stoklu bazı akıllı telefonlar bu güncellemeyi alabildi. Gerçek fiyat/performans telefonu olarak lanse edilen Mi A3 ise hâlen daha bu güncellemeye kavuşamadı.

Xiaomi, Mi A3 Android 10 güncellemesi için çalışıyor:

İlk etapta güncellemenin ekim ayında gelmesi bekleniyordu fakat olmadı. Bununla birlikte aynı şey kasım ve aralık aylarında da oldu. Bu durumdan memnun olmayan Xiaomi Mi A3 kullanıcılarıysa tepkilerini dile getirmek için Change.org’da bir kampanya başlattı.

Birkaç gün önce bir kullanıcı, Xiaomi Hindistan’ın resmî destek ekibine Android 10 güncellemesinin ne zaman geleceğini sordu. Destek ekibi tarafından verilen yanıtsa “üzerinde çalışıldığı ve yakında dağıtılacağı” yönünde oldu. Bu yanıtla en azından Mi A3 kullanıcılarının yakın bir zamanda Android 10 güncellemesine kavuşacaklarını ancak Mi A2 kullanıcılarının uzun bir süre daha beklemesi gerekeceğini söyleyebiliriz.

Xiaomi Mi A3 teknik özellikleri: