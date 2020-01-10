Çin merkezli Xiaomi, yeni taşınabilir Bluetooth hoparlörünü piyasaya sürdü. 'Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini' isimli cihaz, yurt dışındaki Xiaomi mağazalarında 14 dolar (82,20 TL) fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

Dünyanın en büyük 4. akıllı telefon üreticisi olan Çin merkezli Xiaomi, genellikle ismini akıllı telefon sektöründe duysak da birçok teknolojik cihaz üretmesiyle biliniyor. Powerbank, akıllı saat ve akıllı bileklik gibi cihazlar da üreten şirket, bunların yanı sıra ismini Bluetooth hoparlör sektörüne de taşımıştı. Geçtiğimiz aylarda 'Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker' isimli hoparlörünü piyasaya süren şirket, bir model daha çıkardı.

Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini ismini alan yeni cihaz, isminden de anlaşılabileceği üzere az önce bahsettiğimiz cihazın mini versiyonu olarak piyasaya sürüldü. Taşınabilir olan ve daha küçük olduğu için daha az yer kaplayarak çok daha kullanışlı hâle getirilen Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini’nin boyutları 86 mm x 86 mm x 45 mm şeklinde. Yeni Bluetooth hoparlörün ağırlığınınsa 185 gram olduğu belirtiliyor.

Xiaomi, 10 saat kesintisiz müzik keyfi garanti ediyor:

Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini’nin içerisinde 2000 mAh’lik bir batarya bulunuyor. Şirket, bu bataryayla 10 saat boyunca yüzde 60 ses seviyesinde müzik dinlenebileceğini garanti ediyor. Cihazı şarj etmek içinse cihazın alt tarafında bir adet USB Type-C girişi bulunuyor. Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip olan yeni mini hoparlör, aynı zamanda IP55 seviyesinde toza ve suya karşı dayanıklılık sertifikasına da sahip, bu da onun fazlasıyla dayanıklı olduğunu gösteriyor.

Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini, içerisinde yüksek hassasiyete ve yankı engelleme teknolojisine sahip bir mikrofonla geliyor. Dolayısıyla hoparlör, aynı zamanda telefon görüşmelerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir cihaz. Bluetooth hoparlör, gerçek kablosuz stereo ara bağlantı işlevini destekliyor. Yani cihaz, iki hoparlörü birbirine bağlayarak stereo efekti verebiliyor ve daha kaliteli bir ses sunuyor. Cihaz, Çin'de 14 dolar (82,20 TL) fiyat etiketi ile piyasaya sürüldü ve yakın zamanda diğer ülkelerdeki Xiaomi mağazalarına da gelmesi bekleniyor.