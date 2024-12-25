XPeng Aeroht üretimi dünyanın ilk yasal uçan arabası önümüzdeki CES fuarında resmî olarak tanıtılacak.

XPeng Aeroht, dikkat çekici uçan arabası "Land Aircraft Carrier" modelini CES 2025'te görücüye çıkaracağını duyurdu.

7 Ocak 2025 tarihinde Las Vegas'ta düzenlenecek etkinlikte, tarihin en yenilikçi araçlarından biri olan Land Aircraft Carrier ilk kez kamuoyunun karşısına çıkacak.

İlk teslimatlar 2026'da başlıyor

XPeng Aeroht, daha önce bahsi geçen aracın ilk teslimatlarını 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlamayı hedeflediğini açıklamıştı. Aracın şu an için belirlenen tahmini fiyatı 280 bin dolar civarında.

Xpeng Aeroht'un uçan arabası yerleşik otomatik ayırma ve birleştirme mekanizmasıyla teknolojide yeni bir standart oluşturuyor. Kullanıcılar, sadece bir düğmeye basarak karadaki gövdeyi ve uçan gövdeyi 5 dakika içinde kolayca ayırıp birleştirebiliyor. Araç, siber meka tarzında bir tasarıma sahip ve karada kullanılabilmesi için yalnızca C sınıfı ehliyet gerektiriyor.

Land Aircraft Carrier'in boyutları 5,5 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde. Aracın menzili ise 1000 kilometreyi aşıyor. Araç, hem sürüş sırasında hem de park hâlindeyken uçan bölümünü şarj edebiliyor ve bu enerjiyle 5-6 uçuş gerçekleştirilebiliyor.

Peki siz gelecekte bu tür araçların yaygınlaşabileceğini düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.