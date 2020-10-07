XPG, 4133 MHz'de Çalışan GAMMIX D20 DDR4 Belleğini Duyurdu

XPG, son derece güçlü donanım özellikleriyle gelen yeni DDR 4 RAM’i GAMMIX D20’yi duyurdu. RAM, 32 GB’a kadar bellek boyutlarında 4133 MHz saat hızlarını destekliyor.

Adata’nın oyuncu ekipmanları için kullandığı XPG markası, yüksek performanslı RAM almak isteyenlerin yakından takip ettiği ürünlerle dikkat çekiyor. Şirket, şimdi yeni XPG GAMMIX D20 DDR4 bellek modülünü duyurdu. Son derece şık bir tasarımla karşımıza çıkan bellek modülü, aynı zamanda son derece güçlü bir performansla dikkat çekiyor.

RGB ışıklandırma bulundurmayan bir tasarıma sahip yeni XPG GAMMIX D20 DDR4 bellek, son derece yüksek saat hızlarına ulaşabiliyor. 3200 MHz temel modellerle başlayan bellek modülü 4133 MHz’e kadar çıkabiliyor. 3200 MHz ve 3600 MHz saat hızlarına ulaşan belleklerin voltajı 1,35 Voltken 4133 MHz saat hızına ulaşan bellek modülü ise 1.4 Volt voltaj gereksinimi duyuyor.

AMD platformlarıyla uyumlu çalışıyor

Çeşitli anakart üreticileriyle yapılan testlerin sonucuna göre GAMMIX D20’nin en yeni AMD platformlarıyla son derece kararlı bir şekilde çalıştığı açıklandı. XMP 2.0’ı destekleyen kartlarda son derece zahmetsiz bir şekilde hız aşırtma yapmanıza olanak tanıyan bellek modülünün boyutları 8 GB ile 32 GB arasında değişiyor.

Çoğu sistemde artık görmeye alışık olduğumuz RGB seçeneğini aramayan kişiler için estetik olarak güzel görünen ve son derece güçlü bir donanıma sahip alternatif olarak dikkat çeken GAMMIX D20’nin soğutucu yüzeyi anotlanmış bir metalle geliyor. Belleklerin AMD ile uyumlu olması da onları her yapı için mükemmel bir seçenek haline getiriyor.

Son derece yüksek saat hızları ve boyutları sayesinde herhangi bir darboğaz sorununu ortadan kaldıran XPG GAMMIX D20’nin çok yakında oyuncu sistemlerinde yaygın bir şekilde görülmesi bekleniyor. XPG, yeni bellek modüllerinin fiyatıyla ilgili bir açıklama yapmadı, ancak önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi görmeyi bekliyoruz.