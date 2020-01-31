WD,SSD Hızlarını Artıracak BiCS5 3D NAND Belleği Duyurdu

Bilgisayarların depolama alanı teknolojinde bir devrime sebep olan SSD teknolojisi hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. SSD ve HDD üreticisi Western Digital (WD), geliştirdiği 112 katmanlı BiCS5 3D NAND’ı duyurdu. BiCS5 3D NAND, performansı ve kapasitesi ile rakiplerini zorlayacak gibi görünüyor.

SSD (katı hal sürücüsü) üreticileri, sürekli artan veri miktarına ayak uydurmak için ürünlerini hızla geliştirmeye devam ediyorlar. SSD depolama birimlerinin gigabayt başına düşen maliyeti, geleneksel olan hard disk teknolojilerine göre daha düşük olması, SSD’lerin çok daha hızlı geliştirilmesine neden oluyor. Özellikle son yıllarda NAND SSD alanındaki önemli geliştirmeler, kullanıcı deneyimini ciddi anlamda artırdı.

Western Digital(WD), NAND kapasitesini ve performansını yukarı doğru çekecek yeni bir NAND flash bellek duyurdu. WD , beşinci nesil BiCS5 3D NAND teknolojisini Kioxia Corporation (eski adıyla Toshiba) ile beraber geliştirdiği açıkladı.

WD ve Kioxia Corporation tarafından geliştirilen BiCS5 3D NAND, bir önceki teknoloji olan BiCS4’ün 96 katmanına karşılık 112 katman kullanıyor. SSD’deki bu katman artışı, depolama biriminin bellek arayüz hızını yüzde 50 oranında, bellek dizisinin yoğunluğunu ise yüzde 20 oranında artırıyor.

WD’nin Bellek Teknolojisi ve Üretim Başkan Yardımcısı Dr.Steve Paak, “Önümüzdeki on yıl 3D NAND ölçeklendirmesine yönelik yeni bir yaklaşım, artan veri hacmi ve hızının taleplerini karşılamaya devam etmek için kritik önem taşıyor. Yoğunluğu yanal olarak artırmak ve daha fazla depolama katmanı eklemek için çok katmanlı bellek teknolojimizde yeni gelişmelerden yararlandık. Müşterilerimizin beklediği güvenilirlik ve maliyeti sunmaya devam ederken, 3D NAND teknolojimizin kapasitesini ve performansını önemli ölçüde artırdık” dedi.