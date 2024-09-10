Gün Yüzü Göremedik! Yağmurlu Havalarda Kendimizi Daha Mutsuz Hissetmemizin 4 Can Sıkıcı Nedeni

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Yağmurlu bir sabaha uyandığınızda kendinizi normalden daha kasvetli, hatta biraz daha mutsuz hissettiğiniz oldu mu?

Birçoğumuz bu durumu yaşıyoruz ve yağmurun getirdiği hüzün âdeta ortak bir deneyim hâline geldi.

Peki, bu ruh hâli değişikliğinin ardındaki sebep ne? Bilimsel verilere göre yağmurlu havalarda kendimizi daha mutsuz hissetmemizin ardında birkaç farklı etken var.

Güneş ışığı eksikliği ve D vitamini

yağmur

Güneş ışığının neredeyse tamamen kaybolduğu yağmurlu havalarda, güneş ışığının vücudumuza verdiği serotonin yani mutluluk hormonundan eksik kalıyoruz.

Güneş ışığı olmayınca alamadığımız D vitamini de hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımızı olumsuz etkileyerek depresyonu beraberinde getiriyor.

İç saatimizin güneş ışığına güvenmesi de durumu değiştiriyor. Uyku-uyanıklık döngümüz bozuluyor. Yağmur yağdığında uyumak istememizin nedeni de bundan. Uyku kalitesinin değişmesi de ruh hâlini etkiliyor.

Özellikle kış aylarında, bu durum "mevsimsel duygusal bozukluk" (Seasonal Affective Disorder - SAD) adı verilen depresif bir ruh hâliyle de açıklanıyor.

Renklerin psikolojisi

yağmurda mutsuz olmak

Renklerin psikolojimizi etkilediği de bilinen bir gerçek. Gri ve soluk tonların hakim olduğu yağmurlu havalarda, enerjimiz düşüyor. Canlı ve parlak renkler genellikle enerji verirken, gri, mavi ve kahverengi gibi tonlar genellikle melankoli hissini artırıyor.

Sosyal etkileşim azalıyor.

Yağmurlu havalarda dışarı çıkma isteğimiz de azalıyor. “Aman çıkıp da ne yapacağım bu havada?” deyince eve kapanıyoruz. Zaten düşük olan modumuza bir de sosyal bağ eksikliği de ekliyoruz. Sonra gelsin yalnızlık hissi.

Ses ve koku ise son nedenlerimiz.

yağmur mutsuzluğu

Bazılarımız yağmurun sesini ve havadaki o kokuyu sevse de bu, herkes için geçerli değil. Sürekli bir pıtırtı, huzursuzluk kaynağı olabiliyor. Gürültünün stres seviyesini arttırdığını da biliyoruz zaten ama yağmuru da işin içine katabiliriz.

Havadaki nem oranın arttığı durumlarda ise baş ağrısı ve eklem ağrısı gibi fiziksel rahatsızlıklar da ortaya çıkabiliyor. Alın size bir keyif kaçırıcı durum daha.

Hâl böyle diye sürekli karalar da bağlayacağımıza göre tüm bunların farkındalığını yaşarak günümüzü daha keyifli hâle getirecek eylemlere yönelmekte fayda var.

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