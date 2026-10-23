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Samsung Galaxy S27 Ultra ve S27 Pro’nun Bataryaları Ortaya Çıktı: Pil Ömrü İyileşecek!

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Samsung Galaxy S27 Ultra ve Pro modellerinin bataryaları ortaya çıktı. Özellikle Ultra’da ciddi bir artış var.

Samsung Galaxy S27 Ultra ve S27 Pro’nun Bataryaları Ortaya Çıktı: Pil Ömrü İyileşecek!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung'un bir süredir sertifika süreçlerinde görülen yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra, bu kez Güney Kore'nin Safety Korea veritabanında karşımıza çıktı. Sertifika sistemine yüklenen fotoğraflarla birlikte bataryaların model numaraları da netleşmiş oldu. Sızdırılan verilere göre EB-BS957CBY model numarası Galaxy S27 Pro'ya (SM-S957), EB-BS958DBY model numarası ise Galaxy S27 Ultra'ya (SM-S958) ait.

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Safety Korea veritabanındaki fotoğraflarda batarya üzerindeki kapasite yazıları net olarak okunamıyor. Ancak her iki bataryanın da Çin merkezli Zhuhai CosMX Power firması tarafından üretildiği bilgisi belgelerde açıkça yer alıyor.

İçerikten Görseller

Samsung Galaxy S27 Ultra ve S27 Pro’nun Bataryaları Ortaya Çıktı: Pil Ömrü İyileşecek!
Ekran Resmi 2026-10-23 10.13.40

5700 mAh bataryayla gelebilir

Ekran Resmi 2026-10-23 10.13.40

Fotoğraflardan kapasite okunamasa da daha önce Çin'in 3C kurumu tarafından verilen sertifikalar beklenen rakamları ortaya koymuştu. Sızıntılara göre Galaxy S27 Ultra'nın kapasitesi 5.700 mAh olacak. Galaxy S27 Pro modelinde ise 5.200 mAh olması bekleniyor.

Bu değerler doğru çıktığı takdirde Samsung, Galaxy S26 Ultra'daki 5.000 mAh bataryaya kıyasla S27 Ultra'da 700 mAh'lik (%14) bir kapasite artışına gitmiş olacak. S27 Pro da önceki Ultra’yı 200 mAh ile geçecek.

Kapasitelerdeki artışa rağmen hızlı şarj teknolojisinde bir sıçrama yaşanmayacağı düşünülüyor. Her iki cihaz da Galaxy S26 Ultra modelinde olduğu gibi 60W kablolu hızlı şarj desteğiyle sertifikalandırıldı.

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Samsung Galaxy

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