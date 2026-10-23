1 Milyon TL'ye Kadar Alınabilecek, Otomatik Vitesi Sağlam Olan 5 Model

1 milyon TL'ye kadar bütçeniz var ve ikinci elde hangi otomatik vites aracı alabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Bu aralıkta mekanik yapısıyla arıza çıkartmayacak, paranızı çöpe atmadan yıllarca sorunsuz bineceğiniz modeller hâlâ var.

Üstelik bu otomobillerin bazıları, ne kadar yaşlı olursa olsun sağlam motorları ve doğru şanzıman seçenekleriyle öne çıkıyor.

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Peki 1 milyon TL'ye kadar hangi ikinci el otomobillere bakılabilir? İşte sorunsuz diyebileceğimiz otomatik vitesli otomobiller...

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Honda Jazz 1.4 i-VTEC

Honda Jazz, kompakt boyutlarına rağmen şaşırtıcı derecede kullanışlı bir iç mekan sunuyor. Özellikle 1.4 litrelik atmosferik benzinli motoru, karmaşık turbo sistemlerine ihtiyaç duymayan yapısıyla ikinci elde tercih edilebilecek seçeneklerden biri. Arka koltuklarının kullanışlılığı ve geniş iç hacmi de Jazz'ı yalnızca şehir içinde değil, aile kullanımında da cazip kılıyor.

Düzenli bakılmış bu modelde motor tarafında büyük problemlerle karşılaşma ihtimali düşük olsa da özellikle LPG'li araçlarda subap ayarının ihmal edilmemesi gerek.

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Hyundai i20 1.4 CVVT

Hyundai i20, özellikle ilk nesliyle ikinci el piyasasında öne çıkan modellerden biri. 1.4 litrelik atmosferik CVVT benzinli motoru, nispeten sade mekanik yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım arayanlar için ideal. Asıl dikkat çeken noktası da bazı 1.4 CVVT versiyonlarında kullanılan dört ileri tork konvertörlü otomatik şanzımanı. Modern çift kavramalı sistemlere kıyasla daha geleneksel bir yapıya sahip olan bu şanzıman, bakımlı bir otomobili uzun yıllar götürür.

Tabii aracın yaşı göz önüne alındığında vites geçişlerinin hem soğuk hem de sıcak kullanımda kontrol edilmesi, şanzıman yağı geçmişinin öğrenilmesi ve kapsamlı bir ekspertiz yaptırılması gerektiğini de unutmayalım.

Toyota Yaris 1.3

Toyota Yaris, ekonomik kullanım ve dayanıklılık arayanların değerlendirebileceği kompakt modellerden bir diğeri. 1.3 litrelik VVT-i motoru, atmosferik yapısı ve zincirli zamanlama sistemiyle öne çıkıyor. Fakat bazı versiyonlarda bulunan MMT, klasik otomatik şanzıman değil, debriyaj ve vites değişimlerini elektronik olarak yöneten robotize manuel bir sistem. Dolayısıyla vites geçişleri klasik otomatiklerden biraz farklı hissedilebilir.

Özellikle kalkışta titreme, vites değişiminde aşırı gecikme veya uyarı ışıkları varsa aracı mutlaka kontrol ettirmenizde fayda var.

Toyota Corolla

Uzun ömürlü atmosferik benzinli motorları ve geniş kullanım alanıyla ikinci el pazarının güçlü seçeneklerinden biri de Toyota Corolla. Geniş kabini ve bagajı aile kullanımında da önemli avantajlar sunuyor.

Özellikle bu modelde klasik dört ileri otomatik şanzımanlı örnekler değerlendirilirken bakım geçmişine öncelik verilmeli, MMT seçeneği ise farklı çalışma karakteri nedeniyle ayrıca incelenmeli.

Mitsubishi Lancer

Mitsubishi Lancer, ülkemizde Corolla kadar yaygın olmasa da dayanıklı mekanik yapısıyla dikkat çeken sedanlardan biri. Özellikle atmosferik benzinli motorları, karmaşık turbo sistemleri istemeyen kullanıcılar için ideal bir araç.

Otomobilin yaşı nedeniyle şanzımanın çalışma biçimini, yağ ve bakım kayıtlarını, soğuk ve sıcak kullanımdaki vites geçişlerini dikkatlice inceletmek gerekiyor.