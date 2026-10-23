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Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri Dizisinin 3. Sezonundan Fragman Geldi [Video]

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Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinin 3. sezonundan yeni fragman paylaşıldı.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri Dizisinin 3. Sezonundan Fragman Geldi [Video]
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

İlk olarak 2022 yılında yayımlanan ve Prime Video’nun en pahalı dizisi olarak kayıtlara geçen Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi, platformun en çok izlenen yapımlarında biri olmayı başarmıştı. 3. sezonu da büyük heyecanla bekleniyordu.

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Şimdi ise dizinin hayranlarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. Prime Video, Güç Yüzükleri’nin 3. sezonunun resmî fragmanını resmen bizlerle buluşturdu. Fragman, Orta Dünya meraklılarının çok seveceği dolu dolu bir sezonun geldiğini gösteriyor.

Güç Yüzükleri 3. sezon fragmanı

*Türkçe dublaj

Yeni sezon, ikinci sezonda yaşanan olayların tam 7 yıl sonrasında kapılarını açıyor. Bu zaman zarfında Elfler ile Sauron arasındaki savaş en yüksek noktasına ulaşmış durumda. Mordor'un lav akıntıları üzerindeki kulesinden zafer yolunu net bir şekilde gördüğünü belirten Sauron efsanevi Tek Yüzük'ü dövme sürecini tamamlayarak Orta Dünya üzerindeki hakimiyetini pekiştirmeyi hedefliyor. .Yüzük üzerindeki yazıtların alev aldığı sahneler, Karanlık Lord'un fethe, büyücülüğe ve krallığa hazır olduğunu açıkça gösteriyor.

*Orijinal dil

Sezonun oyuncu kadrosuna ise Thrain rolüyle Eddie Marsan, Anarion rolüyle Andrew Richardson, Marnûkh rolüyle Adam Young ve Jamie Campbell Bower dahil oluyor. Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri 3. sezonu, 11 Kasım tarihinde Prime Video’da yerini alacak.

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