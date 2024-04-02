Yahoo, Instagram kurucuları tarafından kurulan yapay zekâ destekli haber uygulaması Artifact'i satın aldı. Şirket, anlaşmayla sadece uygulamanın teknolojisini alıyor. Artifact ise daha önce açıklandığı gibi kapanıyor.

Instagram’ın kurucu ortakları Kevin Systrom ile Mike Krieger, 2023 başlarında “Artifact” ismini verdikleri bir uygulama tanıtmıştı. Bu uygulama, temelde bir haber akış ve öneri platformuydu. Bunu da yapay zekâ desteğiyle yapıyordu. Ancak birkaç ay önce gelen açıklamalar, umut vermediği ve beklenen seviyeye ulaşamadığı için kapatılacağını göstermişti.

Bugün ise Artifact’in geleceğiyle ilgili bir gelişme yaşandı. ABD’li teknoloji devi Yahoo, şirketi satın aldığını duyurdu. Anlaşmanın bedeli açıklanmadı.

Artifact’in yapay zekâ altyapısı Yahoo’ya geçecek, uygulama devam etmeyecek

Öncelikle uygulamayı hayata döndürmeyeceğini, anlaşma tamamlandığında Artifact’in tarihe karışacağını belirtelim. Yani haber konusunda öne çıkan bir şirket olan Yahoo, Artifact’in teknolojisini satın alıyor. Uygulama ve ekipten herhangi biri şirkete katılmıyor. Kurucular Systrom ve Krieger, danışmanlık yapacaklarını ancak Yahoo’ya resmî olarak geçmeyeceklerini belirtti. Artifact’in 5 kişilik ekibi ise ya başka iş buldu ya da izne ayrıldı.

*Artifact uygulaması böyle gözüküyordu.

Artifact, daha önce de söylediğimiz gibi yapay zekâ destekli bir haber akışı uygulamasıydı. Platform, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş öneriler sunan bir sisteme sahipti. Aylık 185 milyon ziyaretçiye sahip Yahoo News da bunu kendisine entegre etmek için böyle bir hamle yaptı.

Artık çok geniş çapta kullanıcı, bu teknolojiden yararlanabilecek. Kategorize etmeden kişiselleştirmeye kadar Artifact’in yapay zekâ desteğiyle sunduğu özellikler, Yahoo News’de gözkmeye başlayacak. İleride diğer Yahoo ürünlerine ve uygulamalarına da eklenecek. Her iki taraf da entegrasyonun hemen olmayacağını ve yavaş yavaş gerçekleşeceğini ifade etti.