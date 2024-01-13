Kurucu ortaklardan Kevin Systrom, Artifact operasyonlarının durdurulduğunu açıkladı.

Biraz oradan biraz buradan özellik topladığını gördüğümüz Instagram, son yıllarda bunları platformuna öyle sağlam şekilde uyarladı ki özellikleri aldığı asıl platformlar kendisinin gölgesinde kaldı. Şirket bu tarz yenilikleri kovalarken iki kurucu ortak Kevin Systrom ve Mike Krieger, Instagram’dan ayrılıp kendi platformlarını kurma yoluna çıktılar.

Artifact ismiyle karşımıza çıkan platform, 2023’ün başlarında duyurulmuştu. Pek çok haber kaynağını içinde barındıran uygulama, bunlara abone olup akışta görebilmenizi mümkün kılıyordu. Kişiselleştirilmiş önerilerin yanında direkt mesaj gibi özelliklerin geleceği de duyurulmuştu. Fakat uygulamadan kötü haber geldi.

“Artifact operasyonlarını durdurma kararı aldık.”

Paylaştığı bir blog postunda CEO Kevin Systrom, 1 yıl önce macerasına başlayan Artifact uygulamasını kapatma kararı aldıklarını açıkladı. Kemik bir kitle her ne kadar uygulamaya bağlı kalsa da bu yönde yapılacak bir yatırım için pazarın uzun vadede umut vermediğini belirten Systrom, pek çok start-up’ın bu yöndeki gerçekleri görmeyi reddettiğini, fakat erken aşamada bu kararı vermenin herkes için daha iyi olduğunu da söyledi.

CEO, yeni yorum ve paylaşım yapma özelliklerini kaldırdıklarını ve bunu destekleyecek çalışanların olmadığını belirtti. Fakat kendi paylaşımlarınız profilinizde görünür olmaya devam edecek. Bu tür paylaşımların sıkı bir moderasyon gerektirdiğini belirten CEO, şubat sonuna kadar en temeldeki haber okuma özelliğini canlı tutacaklarını da ekledi.

Henüz net bir şey söylemese de Systrom, gelecek fırsatları da heyecanla beklediklerini söyledi. Siz Artifact’i kullanıyor muydunuz?