Hem Türkiye'de hem de pek çok farklı ülkede seçim dönemine gidiliyor. Instagram da bu seçim döneminde manipülasyonlara engel olmak ve seçimlere şaibe karışmasını engellemek için önlemler alıyor. Bu önlemler kapsamında Instagram'a yeni eklenen bir ayar ile politik gönderiler varsayılan olarak kapatıldı. Peki bu ayar nasıl kullanılır?

Meta, eski adıyla Facebook, bir diğer büyük sosyal medya platformu olan Instagram'ın da sahibi. Daha önce Cambridge Analytica skandalı ve seçimlerde manipülasyon yapıldığı iddiaları ile gündeme gelen ve pek çok soruşturma geçiren sosyal medya devi, bu defa işi en baştan sıkı tutmaya kararlı.

Bu nedenle de platforma yeni bir ayar ekleyen Meta, varsayılan olarak politik gönderileri kapatmaya başladı. Bu ayarın nasıl kullanıldığını adım adım anlatalım. Henüz herkese sunulmamış olabileceğini de ekleyelim.

Siyasi içerik tercihleri nasıl değiştirilir?

Adım#1: Instagram uygulamasını açın

Bunun için akıllı cihazınızdaki uygulamayı kullanabileceğiniz gibi internet sitesini de kullanabilirsiniz. Uygulamaya hesabınız ile giriş yapmış olmanız gerekiyor.

Adım#2: Profilinize gelin

Profilinize gitmek için akıllı cihazlarda, uygulamanın sağ alt köşesinde bulunan ikonu kullanabilirsiniz. İnternet sitesi üzerinden bu işlemi yapmak için ise ekranın solundaki menüde bulunan profil butonuna tıklamanız yeterli.

Adım#3: Üstte bulunan üç çizgi sembolüne dokunun

Mobil uygulamada bu üç çizgiyi sağ üst tarafta görebilirsiniz. Öte yandan internet sitesi üzerinden ayar yapıyorsanız, bu üç çizgi daha önce de olduğu gibi soldaki menünün altında yer alacaktır.

Adım#4: İçerik Tercihleri seçeneğini seçin

Bu özellik, üç çizgiye tıkladığınızda açılan menüde yer almalıdır. Öte yandan görünüşe göre siyasal içerik kısıtlama ayarı herkese sunulmuş değil, yani bu ayarı göremezseniz de şaşırmanıza gerek yoktur.

Adım#5: Siyasal İçerikler tercihine tıklayın. "Sınırla" seçeneğinin seçili olduğu göreceksiniz. Onu kaldırın.

Siyasal İçerikler başlığını gördüğünüzde, yanda yer alan dairenin mavi işaretli olduğunu göreceksiniz. Onu kaldırdığınızda da istediğiniz gibi siyasi içeriklere erişebilirsiniz.

Meta'nın tam olarak hangi içerikleri kısıtladığı, nasıl bir moderasyon yöntemi izlediği ya da bir içeriğin siyasi olduğuna nasıl karar verdiği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.