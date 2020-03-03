İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yatırım Kulübü’nün düzenlediği ve Webtekno’nun tanıtım sponsorları arasında olduğu etkinlikte konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, yakında yapay zeka sayesinde filmlerin herkes için farklı bir sonu olacağını söyledi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yatırım Kulübü tarafından İTÜ Maçka Kampüsü’nde gerçekleştirilen Global Opportunities in Business and Investment (GOBI) etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu.

Tanıtım sponsorları arasında Webtekno’nun da olduğu etkinliğe konuşmacı olarak katılan Ergun, her gün kullandığımız uygulamaların yapay zekanın da gelişmesiyle birlikte kişiye özel deneyimi artırdığını ifade etti. Dünyada dijitalleşmenin muazzam bir ivme kazandığına dikkat çeken Ergun, “Biz kullanıcı olarak teknolojinin neresinde duruyoruz? Netflix, Spotify kısmında duruyoruz. Bugün Netflix’i kullananların sayısı çok fazla. Biliyorsunuz ki, Netflix kullanıcıların izlediği filmler ve ulaştığı başka diğer bilgileriyle, tek film için 9 farklı profil oluşturuyor. Yani, bir filmi kullanıcıya önereceği zaman farklı görsellerle sunuyor” dedi.

Dijital yayın platformu Netflix’in kullanıcılardan elde ettiği verilerle özel bir analiz gerçekleştirdiğini söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ergun, “Hangi filmi hangi dakikasına kadar izlediğiniz, neresinde durdurduğunuz, neresinde kapattığınız bilgileri çerçevesinde Netflix, kullanıcıyla ilgili bilgilerini artırıyor. Bu bilgilere göre oluşturduğu profillerden bir tanesini kullanıcıya sunuyor” şeklinde konuştu.

Netflix’in kendi orijinal yapımlarında yapay zekayı etkin bir şekilde kullandığını belirten Ergun, filmlerinin sonunun yapay zekaya göre belirlendiğini ifade etti. “Yani, bir Netflix dizisinde filmin sonu belli değil. İzleyenlerin tercihine göre filme bir son belirliyor. Yakında filmlerin herkes için farklı bir sonu olacak” diyen Ergun, dijital müzik platformu Spotify’ın da benzer bir anlayışla kişiye özel çalma listeleri oluşturduğunu aktardı. Netflix, yakın zaman önce yayınladığı Black Mirror: Bandersnatch ve You vs. Wild adlı interaktif yapımları ile hikayenin sonunu kullanıcıların belirlemesine imkan tanımıştı.