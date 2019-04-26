LCD Ekranlar İçin Ekranda Parmak İzi Tarayıcı Geliştirildi

Bir şirket, LCD ekranlarla kullanılabilecek bir ekrana gömülü parmak izi tarayıcı geliştirdiğini iddia etti. Üstelik bu tarayıcı, OLED ekranlarda kullanılan tarayıcılar kadar iyi sonuç veriyor.

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcıların günümüzde amiral gemileri için standart bir özellik haline geldiğini söyleyebiliriz. Üstelik söz konusu teknolojinin yaygınlaşmasıyla beraber artık bazı üst düzey orta segment akıllı telefonlarda da ekrana gömülü parmak izi tarayıcı görebiliyoruz. Ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya sahip akıllı telefonların en büyük ortak özelliklerinden biri; aynı segmentteki telefonlara göre bir miktar daha pahalı olmaları. Nedeni ise ekrana gömülü parmak izi tarayıcısının OLED ekrana ihtiyaç duyması.

Bununla birlikte çok yakında ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya sahip LCD ekranlı akıllı telefonlar görebiliriz. Fortsense, uzun süren çalışmalar neticesinde nihayet LCD ekranlar için ekrana gömülü parmak izi tarayıcı geliştirmeyi başardığını duyurdu. Şirketin Ar-Ge ekibinin iddiasına göre LCD arka ışık panelleri için yeni bir yaklaşım geliştirildi. Geliştirilen bu yaklaşım, ekran efekti ve parmak izini görüntüleme efekti gibi sorunların çözülebilmesini sağladı. Bu konudaki en büyük sorun, OLED ekranların ışık geçirgenliğine sahipken LCD ekranların ışık yayın arka paneli nedeni ile ışığı geçirmemesiydi.

Ekrana gömülü parmak izi teknolojisi için algoritma tabanlı bir çözüm geliştiren şirket, parmak izi tarayıcının kullanıcıyı tanıması ve çalışma optimizasyonu için derin öğrenme yapay sinir ağı algoritmasından faydalanıyor. Şirketin açıklamasına göre LCD ekranlar için geliştirilen ekrana gömülü parmak izi tarayıcının kullanıcıyı tanıma oranı, OLED ekranlar için kullanılan parmak izi tarayıcıyla karşılaştırılabilecek seviyede. LCD ekranların OLED ekranlardan daha ucuz olduğunu düşünürsek yakında bütçe dostu telefonlarda bile ekrana gömülü parmak izi tarayıcı görebiliriz.