Diğer Yıldızları Öldüren Yeni Bir Yıldız Türü Keşfedildi

Virginia George Mason Üniversitesi'nden bilim insanları, yaymış oldukları enerjiyle çevresindeki yıldızları küçük parçalara ayırıp yok edebilen Örümcek Yıldızı adında yeni bir yıldız türü keşfetti.

Bilim insanları, çevresindeki yıldızları parçalayan yeni bir yıldız türü keşfetti. Örümcek Yıldızı olarak adlandırılan bu yıldızlar, yakınına gelen yıldızları bir daire içerisine alarak küçük parçalara ayırıyor.

İkili sistemlerden oluşan nötron Örümcek Yıldızlar, iki ayrı kategoriye ayrılıyor. Bunlardan biri Karadul Yıldızı, diğeri ise Kızıl Sırtlı Örümcek olarak adlandırılıyor. Her iki yıldız türü de adlarından anlaşılacağı üzere kendi türlerini öldürerek yaşamlarına devam ediyor.

Örümcek Yıldızları, yanlarında bulunan yıldızların enerjilerini emiyor

Virginia'daki George Mason Üniversitesi'nden bilim insanları, Arecibo teleskopundaki 327MHz alıcıyı kullanarak bu yıldızlardan 8’ini keşfetti ve Örümcek Yıldızların diğer yıldızları nasıl yok ettiğini gözlemledi.

Nötron yıldızları, aslında bir süpernovanın patladıktan sonra arkasında bırakmış olduğu elektromanyetik radyasyonlardan oluşuyor. Yoğun radyasyon sonucunda ortaya çıkan yıldızlar, kozmik bir deniz feneri gibi hızlı bir şekilde dönmeye ve enerji yaymaya başlıyor.

Bahsi geçen nötron yıldızları, 30 milisaniyede bir dönerek her dönüşte etrafa ışık patlaması yayıyor. Gittikçe daha yoğun bir enerji yayan Örümcek Yıldızlar, diğer yıldızların kabuğunu soymaya ve enerjilerini emmeye başlıyor.