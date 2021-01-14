Solucan Deliğinden Geçmemiz Sanıldığı Gibi İmkansız Değil

ABD'de bir üniversitede görevli astrofizikçi Andreaa Font, uzayda iki uzak noktayı birbirine bağlayan solucan deliklerinden geçmemizin o kadar da uzak olmadığını, insanlığın yakın zamanda solucan deliklerini bulabileceğini dile getirdi.

Bilim kurgu filmlerinde sıkça karşılaştığımız uzay boşluğunda iki uzak noktayı birbirine bağlayan solucan delikleri, bilim dünyasında kendisine gerçek bir yer edinmek üzere. Bilim insanları son zamanlarda yürütmüş oldukları araştırmalarla birlikte, solucan delikleri üzerinde önemli ilerlemeler kaydetmeye devam ediyor.

John Moores Üniversitesi’nde astrofizikçi Andreaa Font, bir dergide yayınlamış olduğu bilimsel makalesinde, insanların solucan deliklerinden geçme olasılıklarının günbegün arttığını söyledi.

Solucan delikleri, ışık hızından daha hızlı seyahat etmemizi sağlayabilir

Moores’un da dediği gibi eğer bir gün solucan deliklerinden geçmeyi başarabilirsek bu, ışık hızından daha hızlı, hatta zaman içerisinde seyahat edebileceğimiz anlamına geliyor. Ünlü astrofizikçi, bilimsel makalesinde yer alan tüm bilgilerin sadece teorik olarak açıklanabileceğini belirtiyor. Yani bu deneyleri pratikte gerçekleştirebilmek için önümüzde çok uzun bir süre daha var.

Bir uzay aracının içinden geçeceği solucan deliğini uzatabilmesi için negatif enerjiye ihtiyaç duyacağını belirten Moores, laboratuvarlarda çok az sayıda negatif enerji üretildiğini dile getiriyor. Ve bu enerjiyi daha fazla üretmek, ne yazık ki günümüz teknolojisinde pek mümkün değil.

Moores, insanlık için imkansız görünen bu yolculuğun her zaman böyle kalmayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı; "Solucan delikleri hala hayal gücünün bir parçası, ancak birçok bilim adamı, yakın zamanda onları bulabileceğimizi düşünüyor.”