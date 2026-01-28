Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Void'da indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Otonom Araçlar Burada Geliştirilecek: İşte Dünyanın En Gelişmiş Otomobil Sürüş Simülatörü!

Graz Teknik Üniversitesi ile mobilite teknolojileri devi Magna, gelecekteki otonom araçların bir dizi simülasyon ve test işlemlerinin gerçekleştirileceği, yeni ve gelişmiş sürüş simülatörlerini tanıttı.

Otonom Araçlar Burada Geliştirilecek: İşte Dünyanın En Gelişmiş Otomobil Sürüş Simülatörü!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Graz Teknik Üniversitesi (TU Graz) ile mobilite teknolojileri devi Magna, Avrupa’nın en gelişmiş sürüş simülatörlerinden birini tanıttı. Yeni sistem, üniversitenin Inffeldgasse Kampüsü’nde kurulan Advanced Driving Simulation Center bünyesinde faaliyete geçti.

Bu ileri teknoloji simülatör, araçlar henüz fiziksel olarak üretilmeden test edilmesine imkân tanıyor. Mühendisler şasi, lastik, süspansiyon ve gelişmiş sürücü destek sistemlerini (ADAS) tamamen kontrollü ve güvenli bir ortamda ayarlayabiliyor. Üstelik test sürücüleri de gerçek yoldaymış gibi titreşimleri, yol hissini ve araç tepkilerini deneyimliyor.

Gerçek sürüş koşullarıyla neredeyse birebir

2

Merkezin bilimsel sorumlusu Arno Eichberger, simülatörün matematiksel modeller ile insan algısı arasındaki boşluğu kapattığını söylüyor. Sistemin gerçek sürüş koşullarına son derece yakın sonuçlar verdiğini belirten Eichberger, özellikle klasik simülatörlerde hissedilmeyen ince detayların artık sürücülere aktarılabildiğini söylüyor.

Simülatör, maliyetli ve zaman alan fiziksel testlerin büyük bölümünü ortadan kaldırıyor. Aynı anda birçok senaryo denenebiliyor, riskli durumlar güvenli biçimde simüle edilebiliyor. Bu da hem geliştirme süresini kısaltıyor hem de sonuçların kalitesini artırıyor.

Otomobil üreticileriyle çalışılacak

3

Magna, bu merkezi uluslararası otomobil üreticileriyle yürütülecek projelerde aktif olarak kullanmayı planlıyor. Şirketin Ar-Ge Direktörü Severin Stadler’e göre sistem, prototip aşamasına gelmeden çok önce araç ayarlarının yapılmasını sağlıyor ve mühendislere daha fazla deneme özgürlüğü tanıyor.

Yüksek bant genişliği sayesinde 100 hertz üzerindeki titreşimleri bile hissettirebilen simülatör, özellikle elektrikli araçlar için büyük önem taşıyor. Motor sesi olmayan bu araçlarda titreşimler daha belirgin hale geliyor ve sürüş konforu detaylı şekilde optimize edilebiliyor.

Araştırmacılara göre bu merkez, sürücü destek sistemlerinden tam otonom araçlara kadar uzanan geleceğin otomotiv teknolojilerinin şekillenmesinde kilit rol oynayacak.

Avrupa'da En Çok Elektrikli Otomobil Satılan Ülkeler Açıklandı (Türkiye Sizi Çok Şaşırtacak) Avrupa'da En Çok Elektrikli Otomobil Satılan Ülkeler Açıklandı (Türkiye Sizi Çok Şaşırtacak)
Güneş Enerjisiyle Kendi Kendini Şarj Eden Elektrikli Otomobil Yeni Nissan Ariya Tanıtıldı Güneş Enerjisiyle Kendi Kendini Şarj Eden Elektrikli Otomobil Yeni Nissan Ariya Tanıtıldı
Araba Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 26.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

iOS 26.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

Samsung Galaxy S26 serisinde en ucuz modeli gönül rahatlığıyla alabileceksiniz

Samsung Galaxy S26 serisinde en ucuz modeli gönül rahatlığıyla alabileceksiniz

"Forza Hiç Gerçekçi Değil" Diyenlere: Forza Horizon 6'daki Mekânlarla Gerçek Hâlleri Karşılaştırıldı!

"Forza Hiç Gerçekçi Değil" Diyenlere: Forza Horizon 6'daki Mekânlarla Gerçek Hâlleri Karşılaştırıldı!

5G’yi Sollayan Kablosuz Devrim: Saniyede 120 Gbps Veri Aktarım Hızına Ulaşıldı!

5G’yi Sollayan Kablosuz Devrim: Saniyede 120 Gbps Veri Aktarım Hızına Ulaşıldı!

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

Toplam Fiyatı 270 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 270 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim