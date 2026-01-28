Otonom Araçlar Burada Geliştirilecek: İşte Dünyanın En Gelişmiş Otomobil Sürüş Simülatörü!

Graz Teknik Üniversitesi ile mobilite teknolojileri devi Magna, gelecekteki otonom araçların bir dizi simülasyon ve test işlemlerinin gerçekleştirileceği, yeni ve gelişmiş sürüş simülatörlerini tanıttı.

Graz Teknik Üniversitesi (TU Graz) ile mobilite teknolojileri devi Magna, Avrupa’nın en gelişmiş sürüş simülatörlerinden birini tanıttı. Yeni sistem, üniversitenin Inffeldgasse Kampüsü’nde kurulan Advanced Driving Simulation Center bünyesinde faaliyete geçti.

Bu ileri teknoloji simülatör, araçlar henüz fiziksel olarak üretilmeden test edilmesine imkân tanıyor. Mühendisler şasi, lastik, süspansiyon ve gelişmiş sürücü destek sistemlerini (ADAS) tamamen kontrollü ve güvenli bir ortamda ayarlayabiliyor. Üstelik test sürücüleri de gerçek yoldaymış gibi titreşimleri, yol hissini ve araç tepkilerini deneyimliyor.

Gerçek sürüş koşullarıyla neredeyse birebir

Merkezin bilimsel sorumlusu Arno Eichberger, simülatörün matematiksel modeller ile insan algısı arasındaki boşluğu kapattığını söylüyor. Sistemin gerçek sürüş koşullarına son derece yakın sonuçlar verdiğini belirten Eichberger, özellikle klasik simülatörlerde hissedilmeyen ince detayların artık sürücülere aktarılabildiğini söylüyor.

Simülatör, maliyetli ve zaman alan fiziksel testlerin büyük bölümünü ortadan kaldırıyor. Aynı anda birçok senaryo denenebiliyor, riskli durumlar güvenli biçimde simüle edilebiliyor. Bu da hem geliştirme süresini kısaltıyor hem de sonuçların kalitesini artırıyor.

Otomobil üreticileriyle çalışılacak

Magna, bu merkezi uluslararası otomobil üreticileriyle yürütülecek projelerde aktif olarak kullanmayı planlıyor. Şirketin Ar-Ge Direktörü Severin Stadler’e göre sistem, prototip aşamasına gelmeden çok önce araç ayarlarının yapılmasını sağlıyor ve mühendislere daha fazla deneme özgürlüğü tanıyor.

Yüksek bant genişliği sayesinde 100 hertz üzerindeki titreşimleri bile hissettirebilen simülatör, özellikle elektrikli araçlar için büyük önem taşıyor. Motor sesi olmayan bu araçlarda titreşimler daha belirgin hale geliyor ve sürüş konforu detaylı şekilde optimize edilebiliyor.

Araştırmacılara göre bu merkez, sürücü destek sistemlerinden tam otonom araçlara kadar uzanan geleceğin otomotiv teknolojilerinin şekillenmesinde kilit rol oynayacak.