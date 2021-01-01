Yakutistan'da Yünlü Gergedan Kalıntısı Bulundu

Rusya'ya bağlı Yakutistan'da bundan 20-50 bin yıl önce yaşadığı tahmin edilen mükemmel bir şekilde korunmuş yünlü gergedan kalıntısı bulundu. Hayvanın öldüğü sırada 3-4 yaşında olduğu ve annesinden uzakta yaşadığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Rusya'da Buz Devri'nden kalma nesli tükenmiş bir canlının kalıntılarına rastlandı. Rusya'ya bağlı Yakutistan'daki Tirekhtyakh Nehri taraflarında yaşayan bir kişi, şans eseri binlerce yıllık bir kalıntıya rastladı. Araştırmacılar, bulunan kalıntıyı inceleme altına aldı.

İnceleme sonucunda bulunan kalıntının bir tüylü gergedana ait olduğu belirlendi. Gergedanın toynakları, dişleri ve iç organları hâlâ sağlam bir şekilde duruyordu. Bununla birlikte hayvanın kalın kürkünün bir kısmı hâlâ üzerindeydi. Hayvanın boynuzu vücudunda olmasa da araştırmacılar, kırılmış boynuzu da yakın civarda bulmayı başardı.

20 ila 50 bin yıl önce yaşamış:

Kalıntıyı derinlemesine inceleyen araştırmacılar, yaptıkları duyuruda kalıntısı bulunan gergedanın bundan 20 ila 50 bin yıl önce yaşamış olduğunu açıkladı. Gergedan, bugüne kadar en sağlam şekilde bulunan antik gergedanlardan biriydi. Yapılan araştırmada gergedanın 3-4 yaşında olduğu ve öldüğü sırada annesinden uzakta yaşadığı ortaya çıktı. Hayvanın boğularak öldüğü tahmin ediliyor.

Sibiryalı araştırmacılar, hayvanın kaç yıl önce öldüğünü tam olarak belirleyebilmek için kalıntıyı laboratuvara götürecekler. Burada radyokarbon işlemine tabii tutulacak hayvan kalıntısının aynı zamanda cinsiyetinin ne olduğu da öğrenilecek. Fakat gergedanın götürülmesi için önce gergedanın bulunduğu yer ile Yakutsk şehri arasındaki yolun açılması gerekiyor.

Bir örneği geçtiğimiz günlerde bulunan yünlü gergedanlar, bundan yaklaşık 14 bin yıl önce nesilleri tükenmeden önce Avrupa ve Kuzey Asya bölgelerinde yaşıyorlardı. Buz Devri'nin sonuna kadar hayatlarını sürdüren hayvanlar, biri büyük ve biri küçük olmak üzere iki boynuza sahipti.

Gergedanın bulunduğu bölge de geçmişte pek çok tarih öncesi kalıntının çıkarıldığı bir yerdi. Araştırmacılar, bu bölgede 2014 yılında 34 bin yıl önce yaşamış bebek bir yünlü gergedan ve 40 bin yıl önce yaşamış bir kurdun beyniyle, dişleriyle ve yüz dokusuyla korunmuş kafasına rastlamışlardı.