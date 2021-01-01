Suudi Arabistan'da 200.000 Yıllık Taş Aletler Keşfedildi

Suudi Arabistan'da Orta Paleolitik dönemde Asur uygarlığı sakinleri tarafından kullanıldığı açıklanan taş aletler keşfedildi. Taş aletler, Arap Yarımadası'ndaki uygarlığın boyutunu yeniden kanıtladı.

Geçtiğimiz gün bundan on binlerce yıl öncesine ışık tutacak yeni bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan'da Asur uygarlığı sakinleri tarafından kullanılan Paleolitik döneme ait taş aletler keşfedildi. Bilim insanları, keşfedilen taş aletlerinin 200.000 yıl kadar öncesine dayandığını açıkladı.

Shuaib Al-Adgham bölgesinde bulunduğu açıklanan taş aletler, Orta Paleolitik dönemde kullanılan taş baltalardı. Bölgede yapılan yeni keşifle birlikte sayısı artan taş aletleri, bu bölgede yaşayan tarih öncesi toplulukların da yoğunluğunu gözler önüne serdi. Bu bölgede fazla insan bulunmasının ana nedeniyse bölgedeki doğal kaynakların uygunluğuydu.

Keşfedilen taş aletler:

Uydu görüntüleri üzerinde yapılan incelemeler, Shuaib Al-Adgham ve diğer bölgelerin nehir geçişleriyle bağlantılı olduklarını gösterdi. İnsanlar, eski zamanlarda Arap Yarımadası'nın iç bölgelerine ulaşmak için nehirleri kullanıyorlardı. Asur bölgelerinin mekânsal dağılımı, bu bölgelerin dünya çapındaki en büyük nüfus yoğunluğuna sahip olduğuna işaret ediyordu.

Bunun yanı sıra Arap Yarımadası'ndaki insan gruplarının çok geniş coğrafi mesafeleri kat edebildikleri de yeni keşifle yeniden kanıtlandı. Antik vadiler ve nehirler etrafında merkezlenen çok sayıda bölge, bu grupların yavaş yavaş yayıldığını ve ihtiyaç duyduklarında yeni alanlar keşfettiklerini gösterdi.

Suudi Arabistan'daki yetkililer tarafından yapılan açıklamada çok büyük miktarda yeni çevresel ve kültürel bilginin toplandığı belirtildi. Yetkililer, sonuçların çevrede kuraklıktan neme kadar pek çok önemli değişikliğe de işaret ettiğini ekledi. Bugüne kadar elde edilen bilgiler, "Yeşil Arap Yarımadası"nın geçmişte var olduğu iddialarını destekliyor.

Arap yarımadası boyunca insan gruplarının yayılmasına ve genişlemesine yol açan nehirler ve göller bulunuyordu. Bu, Arap Yarımadası'nın tarih öncesi çağlarda Afrika ile Asya'nın arasında önemli bir kavşak noktası olduğunu ve Taş Devri dönemindeki yerleşim yerlerinden biri olduğunu doğruluyor.