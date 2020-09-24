Sega, Yakuza’nın Canlı Aksiyon Filmi Üzerinde Çalışıyor

Sega’nın bizleri Japonya’nın mafya kültürüne götüren Yakuza oyunu, şimdi bir canlı aksiyon filmi olarak karşımıza çıkıyor. Film için şu sıralar senaryoyu hazırlayacak bir isim aranıyor.

Sega’nın ünlü oyun serisi Yakuza, Variety’nin haberine göre şu sıralar canlı aksiyon filmiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 1212 Entertainment ve Wild Sheep Content tarafından hazırlanacak canlı aksiyon filmiyle ilgili şu sıralar senaryoyu hazırlayacak birisinin arandığı açıklandı.

Yakuza oyunları, standart olarak Japon mafyasının ömür boyu üyesi olan Kazuma Kiryu’nun etrafında şekillenir. Kiryu ve etrafındaki karakterler, Japonya’da bazı mini görevlere katılıp ve Yakuza’yı etkileyen önemli bir hikayeyi çözmeye çalışırlar. PlayStation 2 döneminde başlayıp günümüze kadar gelen ünlü seri, Kiryu’nun genç zamanlarından orta yaşlarına kadar takip etti.

Yakuza serisi gerek hikayesi gerekse de renkli karakterleriyle son derece tuhaf bir oyun. Uzun bir süredir aksiyon RPG türüyle karşımıza çıkan seri, yakında çıkacak Yakuza: Like a Dragon’la sıra tabanlı RPG türüyle karşımıza çıkacak.

Canlı aksiyon filmi Kazuma Kiryu’ya odaklanacak

1212 Entertainment’ten bir sözcünün yaptığı açıklamaya göre Yakuza’nın canlı aksiyon filmi, oyunlarda olduğu gibi Kiryu’ya odaklanacak. Sözcü, “Yakuza bizlere, karmaşık karakterlerin ilgi çekici hikayelerini benzersiz bir ortamda kurabileceğimiz yeni bir oyun alanı sunuyor” dedi. “Kazuma Kiryu destanının oturmuş bir sinematik çekiciliği var: Komedi sahneleriyle kinetik aksiyonun bir karışımı” diyen sözcü, “Çok sayıda hikayenin olduğu ve kurtuluşa doğru sürükleyici bir yolculuk” olduğunu söyledi.

SEGA, bu yılın başlarında canlı aksiyon filmi olarak hazırladığı Sonic the Hedgehog filmiyle 300 milyon dolardan fazla hasılat yapmıştı. Sonic’in devam filmini çekmeye hazırlanan şirket, bir diğer önemli serisi Yakuza’ya da yatırım yaparak daha popüler olmasını sağlamayı amaçlıyor.