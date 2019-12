Yakuza: Like a Dragon Oyununun Yeni Tanıtım Videosu

Yakuza serisinin yeni oyunu Yakuza: Like a Dragon, oyun severler tarafından yakından takip ediliyor. Yayınlanmasından yalnızca birkaç hafta önce yeni bir tanıtım videosu ile karşımıza çıkan Like a Dragon, oyuna dair yeni detaylar sunuyor.

Sega’nın yeni oyunu Yakuza yalnızca birkaç hafta uzaklıkta. Japonya’da çıkış yapacak olan Yakuza: Like a Dragon oyununun yayınlanan son tanıtım videosu da oyuna dair daha fazla detay sunuyor. Japonca yayınlanan bu son tanıtım videosunda Yakuza: Like a Dragon’ın serinin önceki oyunlarından daha farklı bir yol izlediğini görmek mümkün. Bu fark da özellikle yeni karakterlerden ve dövüş tarzındaki değişikliklerden anlaşılabilir.

Yakuza: Like a Dragon tanıtım videosu:

Ichiban Kasuga adlı karakterin Like a Dragon tanıtım videosunda takım arkadaşlarıyla beraber düşmanlarıyla savaştığını görüyoruz. Ayrıca bu savaşlarda özel güçler kullanıldığını da görmek mümkün. Kasuga’nın yanı sıra birkaç yardımcı karakter de tanıtım videosunda yer alıyor. Bu karakterlerin her biri ise kendilerine özel yeteneklere sahip.

Sıra tabanlı RPG dövüşler ise Like a Dragon oyununu geçmişteki Yakuza oyunlarından farklı kılan en büyük özellik olarak karşımıza çıkıyor. Önceki Yakuza oyunlarının aksine Like a Dragon’ın konusu Kamurocho’da geçmiyor ve dövüşleri de sıra tabanlı dövüşlerle değiştiriliyor. Fakat Yakuza oyunlarına özgün olan dramatik atmosfer Like a Dragon’da hâlâ mevcut.

Like a Dragon, eylül ayındaki ilk resmi tanıtımında yalnızca Yakuza 7 olarak tanıtılmıştı

Sony de oyunun tanıtımının ardından Like a Dragon ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Yakuza: Like a Dragon, yalnızca Yakuza serisinde yeni bir sayfa açmakla kalmıyor. İsminden de anlaşıldığı gibi, Yakuza: Like a Dragon oyunu Yakuza serisinin tamamına yepyeni bir yön kazandırıyor. Oyunun büyük bir kısmı Yokohoma’da geçiyor. Oyuncular, inanılmaz derecede detaylı tasvir edilen bu şehirde Japonya’nın daha önce hiç görmedikleri bölgelerine adım atacaklar. Fakat oyunla ilgili yenilikler burada son bulmuyor. Yakuza: Like a Dragon’ın dövüş sisteminde de oldukça büyük değişiklikler meydana geldi. Yeni oyundaki dövüş sistemi, Yakuza serilerinden aşina olduğumuz aksiyonları ve sıra tabanlı RPG dövüş heyecanını bir arada sunuyor.”

Yakuza: Like a Dragon, 16 Ocak tarihinde PlayStation 4 formatında Japonya’da yayınlanacak. 2020 yılının ilerleyen dönemlerinde ise oyunun batıdaki ülkelerde de yayınlanması planlanıyor.