Kendin yap kategorisinde bugüne kadar birçok projeye rastladık fakat bu seferki diğerlerine göre çok farklı. Electronic Grenade isimli YouTube kanalı, bilgisayar faresi boyutunda bir bilgisayar üretmeyi başardı.

Bilgisayarlar, üretildikleri ilk yıllarda neredeyse birer oda boyutundaydılar. İçlerinde kullanılan devre elemanlarının küçülmesiyle, cebimize girecek kadar küçük boyutlara ulaşan bilgisayarların performansı da boyutla ters orantılı olarak artıyor.

Elektronik ürünleri kendilerince yeniden tasarlayıp, izleyicilerle paylaşan YouTube kanalı Electronic Grenade, bu hafta yayınladıkları videolarında mini bir bilgisayar tasarladılar.

"Bilgisayar Mouse" adını verdikleri bu mini bilgisayar, dışarıdan bakılınca standart bir bilgisayar faresinden farksız görünüyor. Anakart olarak kullanılan Raspberry Pi Zero W, butonlar, batarya gibi iç donanımların yanı sıra; ekran ve klavye gibi dış donanımlar 3 boyutlu yazıcı ile bastırılan bilgisayar faresi şeklindeki kasaya yerleştirilmiş. Oldukça küçük olmasıyla dikkat çeken mini bilgisayarda, şaşırtıcı şekilde Minecraft bile oynanabiliyor.

Raspberry Pi Zero W'nun 0.5 GB boyutundaki RAM'i ve 1 GHz hızındaki tek çekirdekli işlemcisi, gerçek bir bilgisayarlarda yapabildiğimiz her işi yapmaya imkan vermese de boyutuna göre tatmin edici işler başarabiliyor. Mini bilgisayarda kullanılan küçük boyutlardaki klavye, geçmişte Blackberry telefonlarda görmeye alışık olduğumuz tarzda bir klavye deneyimi sunuyor.

Electronic Grenade tarafından tasarlanan bu mini bilgisayarın en büyük dezavantajı ise küçük boyutlardaki ekranı. 128 x 128 piksel çözünürlüğe sahip 1.5-inç boyutundaki OLED ekrandan bir şeyler görebilmek için, bilgisayara oldukça yakın olmak gerekiyor. Electronic Grenade'in ürettiği mini bilgisayar hakkında daha detaylı bilgiye, yukarıdaki videodan ulaşabilirsiniz.