Arabalara Yan Sanayi Jant Takmak Ne Kadar Güvenli? İşte Jant Alırken Dikkat Etmeniz Gerekenler!

Otomobilinizin görünümünü değiştirmek için tercih edilen yan sanayi jant modellerinin güvenli olup olmadığını inceledik. Kaliteli aftermarket ürünler ile ucuz replika jantlar arasındaki farklar, kırılma riskleri ve jant alırken dikkat etmeniz gereken teknik detaylar Webtekno'da!

Otomobil tutkunlarının araçlarında yaptığı ilk görsel değişiklik genellikle jantlardır. Otomobilin havasını bir anda değiştiren bu parça, orijinal ekipman olarak satın alındığında cep yakan fiyatlara ulaşabiliyor. Bu durum da sürücüleri yan sanayi jant seçeneklerine yönlendiriyor.

Peki piyasada "replika" veya "yan sanayi" olarak geçen her jant güvensiz mi? Aslında bu sorunun cevabı hem evet hem de hayır. Doğru markayı seçmek hayat kurtarırken, sadece ucuz olduğu için seçilen kalitesiz alaşımlar felakete yol açabilir. Gelin detaylara bakalım.

Yan sanayi jant her zaman tehlikeli midir?

Halk arasında "yan sanayi" denildiğinde akla hemen kalitesiz ürünler gelse de bu otomotiv dünyasında her zaman doğru değildir. Kendini kanıtlamış, uluslararası TSE ve ECE onaylarına sahip aftermarket markaları, en az orijinal jantlar kadar güvenlidir.

Bu markalar, otomobil üreticilerinin standartlarına uygun testlerden geçer ve belirli bir kaliteyi garanti eder. Eğer satın aldığınız jantın üzerinde gerekli güvenlik sertifikaları varsa ve bilinen bir markaysa bu jantı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Sorun "isimsiz" ürünlerde başlıyor.

Ucuz ve kalitesiz jantların neden olabileceği zararlar

Tehlike çanları, genellikle "replika" olarak adlandırılan, ünlü modellerin kopyası olan ucuz ürünler için çalıyor. Bu jantlar, maliyeti düşürmek için kalitesiz alaşım malzemelerden üretilir. İç yapısındaki hava boşlukları, jantın darbelere karşı direncini düşürür.

Kalitesiz bir jant, yüksek hızda bir çukura girdiğinizde esnemek yerine kırılabilir. Bu durum lastiğin anında hava kaybetmesine ve aracın kontrolden çıkmasına neden olabilir. Ayrıca bu jantların ağırlık dengesi de genellikle bozuktur.

Orijinalinden daha ağır olan kalitesiz jantlar, aracın "yaylanmayan ağırlığını" artırır. Bu durum süspansiyon sistemine aşırı yük binmesine, amortisörlerin erken patlamasına ve yakıt tüketiminin artmasına neden olur. Hatta fren mesafeniz bile bu ağırlıktan olumsuz etkilenir.

Jant alırken nelere dikkat edilmeli?

Eğer aracınıza yeni bir jant alacaksanız, sadece dış görünüşüne bakmak yapacağınız en büyük hata olur. Teknik verilerin aracınızla birebir uyumlu olması gerekir. İşte dikkat etmeniz gerekenler:

Bijon Aralığı (PCD): Aracınızın bijon ölçüleri (Örn: 5x112) jant ile tam uymalıdır. Farklı ölçüleri "bilezik" ile uydurmaya çalışmak balans sorunlarına yol açar.

Aracınızın bijon ölçüleri (Örn: 5x112) jant ile tam uymalıdır. Farklı ölçüleri "bilezik" ile uydurmaya çalışmak balans sorunlarına yol açar. Offset (ET) Değeri: Jantın ne kadar dışarıda veya içeride duracağını belirler. Yanlış ET değeri, jantın çamurluğa sürtmesine veya fren kaliperine çarpmasına neden olabilir.

Jantın ne kadar dışarıda veya içeride duracağını belirler. Yanlış ET değeri, jantın çamurluğa sürtmesine veya fren kaliperine çarpmasına neden olabilir. Jant Göbeği: Jantın araca oturduğu merkez boşluğudur. Tam oturmayan göbek, yüksek hızda direksiyonda titreme yapar.

Jantın araca oturduğu merkez boşluğudur. Tam oturmayan göbek, yüksek hızda direksiyonda titreme yapar. Jant Genişliği ve Çapı: Fabrika verilerinin dışına aşırı çıkmak, motoru yorar ve kadran hatasına sebep olur.

Jant, aracınızın yolla temasını sağlayan en kritik parçalardan biridir. Bütçenizi korumak isterken güvenliğinizden ödün vermeyin. Sertifikalı ürünleri tercih edin, merdiven altı üretimlerden uzak durun.

Peki siz aracınızda orijinal jant mı yoksa yan sanayi jant mı kullanıyorsunuz? Deneyimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!