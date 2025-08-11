Yandex Maps ile Yandex Navigasyon'a bomba özellikler eklendi. İstanbul'daki kullanıcılar, artık toplu taşımada detaylı ücretlendirme görebilecekler. Ayrıca başlatılan kampanyalar ile önemli tasarruf sağlanacak.

Türkiye'deki harita ve navigasyon yatırımlarına hız kesmeden devam eden Yandex'ten kullanıcıları mest edecek bir hamle geldi. Şirketin kullanıma sunduğu yeni özellik, İstanbul'daki Yandex Maps ve Yandex Navigasyon kullanıcılarının çok işine yarayacak. Zira kullanıcılar, artık gerçek zamanlı ücretlendirme görecekler ve hatta sunulan kampanyalarla toplu taşıma ücretlerini düşürebilecekler.

İETT, İstanbulkart, Marmaray ve Şehir Hatları sistemlerini kullanarak tasarlanan yeni özellik, Yandex Maps veya Yandex Navigasyon'dan bir yolculuk planlayan kullanıcıya detaylı ücretlendirme bilgilendirmesi sunuyor. Kullanıcı, oluşturduğu rotanın her bir aşamasındaki ücreti de ayrı ayrı görüntüleyebilecek.

100 TL İDO bakiyesi isteyene büyük fırsat!

Yandex ekibi, Türkiye'deki varlığını güçlendirebilmek adına önemli iş birlikleri gerçekleştirdi. Bu iş birliklerinden biri, İDO ile yapıldı. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen kullanıcıların, Yandex'i varsayılan arama motoru yapmaları yeterli olacak. Bu işlemi gerçekleştiren kullanıcı, feribot seferlerinde kullanabileceği 100 TL'lik bakiye kazanma imkânı yakalayacak. Kampanyaya ilişkin detaylı bilgi için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Yandex'in bir başka iş birliği de İstanbulkart kullanıcılarına hitap ediyor. İstanbulkart kullanıcıları da 100 TL'lik kredi hediyesi ile karşılaşacaklar. Bu tutar, süpermarketler, giyim mağazaları, restoranlar, kafeler ve kahve zincirleri dahil olmak üzere 100.000’den fazla lokasyonda harcanabilecek. Bu kampanya ile ilgili detaylı bilgi istiyorsanız da buradaki bağlantıya ulaşabilirsiniz.