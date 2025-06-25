Yandex Maps’e gelen güncellemeyle, 5 şehirdeki 20 simgesel yapı harita üzerinde detaylı üç boyutlu modellerle görüntülenebiliyor. Kullanıcılara yürüyüş rotası oluşturma ve fotoğraf çekim açılarını planlama gibi pratik imkanlar da sunuluyor. Yeni 3D yapı özelliği, iOS ve Android platformlarında kullanılabiliyor.

Yandex Türkiye, navigasyon ve harita uygulaması Yandex Maps için yeni bir güncelleme yayımladı. Bu güncellemeyle birlikte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Muğla’daki simgesel yapıların üç boyutlu modelleri harita üzerinden görüntülenebilir hale geldi.

Yeni özellikle birlikte Galata Kulesi, Ayasofya Camii, İzmir Saat Kulesi, Bodrum Kalesi ve Ankara Kalesi gibi toplamda 20 yapının 3D modelleri uygulamaya eklendi. Her bir model, yapıların mimari detaylarını, renklerini ve yüzey dokularını yansıtacak şekilde hazırlandı. Aynı zamanda gece modu etkinleştirildiğinde, yapılar gün batımı sonrası ışıklandırılmış biçimde görüntülenebiliyor.

3D simgesiyle yapıları yandan görüntülemek mümkün

Kullanıcılar bu modelleri harita üzerinde yakınlaştırarak inceleyebiliyor, arama çubuğuna yapı isimlerini yazarak ulaşabiliyor ya da ekranın sağ tarafındaki 3D simgesiyle yandan görünüme geçebiliyor. Yürüyüş rotaları oluşturma ve fotoğraf çekim açılarını planlama gibi pratik kullanımlar da sunuluyor.

Güncellenen sürümle birlikte, yapay zeka destekli bir özellik de aktif hale getirildi. Haritada görünen kültürel yapıların profillerine eklenen özet bilgiler, Yandex’in yapay zeka aracı Yazeka tarafından derleniyor. Bu bilgiler, kullanıcıların harita uygulamasından ayrılmadan yapı hakkında genel bilgilere erişmesini sağlıyor.

Yandex Maps’in yeni 3D yapı özelliği hem iOS hem de Android platformlarında kullanılabiliyor.