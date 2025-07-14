Dijital çalışmalarıyla dikkat çeken Türk sanatçı Refik Anadol, bu kez Lionel Messi ile bir araya geldi. "Living Memory: Messi – A Goal in Life" isimli proje kapsamında Messi'nin en sevdiği golü, yeniden yaratıldı.

Hayata geçirdiği projelerle küresel çapta ün kazanmayı başaran Türk sanatçı Refik Anadol, yine çok ilginç bir projeye imza attı. Bu kez dünyanın en iyi futbolcularından Lionel Messi ile bir araya gelen Refik Anadol, yapay zekânın sınırlarını zorlamayı başardı. Gelin hep birlikte küresel çapta gündem olan bu çalışmanın detaylarına bakalım.

Refik Anadol'un Lionel Messi için yaptığı proje, en çok da Messi için oldukça özel. Zira bu çalışma kapsamında Messi'nin kariyerindeki en sevdiği gol merkeze yerleştirildi. Yapay zekâ kullanılarak oluşturulan proje kapsamında o gole ait görüntüler, yapay zekâ ile yeniden oluşturuldu. Sanatsal çalışma, İngiltere merkezli müzayede evi Christie's tarafından New York'ta açılan yeni merkezde gösterilecek.

9 farklı yapay zekâ algoritması kullanıldı!

Refik Anadol'un Instagram'da yaptığı açıklamaya göre bu proje için 9 farklı yapay zekâ algoritması kullanıldı. Messi'nin vücut haritasından, biyometrik verilerinden ve hatta yıldız futbolcunun duygusal analizinden bile faydalanan Refik Anadol, böyle bir çalışmanın türünün tek örneği olduğunu ifade etti. Refik Anadol, ortaya koyduğu esere "Living Memory: Messi – A Goal in Life" isminin verildiğini açıkladı.

Peki Messi, en çok hangi golünü seviyor?

Lionel Messi'nin en çok sevdiği golü, 2009 yılına dayanıyor. Belki hatırlayan okurlarımız vardır; O dönemlerde Barcelona için oynayan Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United’a karşı bir kafa golü atmıştı. İşte Refik Anadol'un Living Memory: Messi – A Goal in Life eseri, bu golün yeniden yorumlanması.