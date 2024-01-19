DermaSensor isimli şirketin aynı ismi taşıyan yapay zekâ destekli cilt kanseri tespit cihazı, elde ettiği yüksek doğruluk oranları ile FDA'dan onay aldı.

Cilt kanseri, ABD'de en yaygın görülen ve dünya genelinde de yaygın kanser türlerinden biri. Erken teşhis ile tedavisi mümkün olan cilt kanseri sebebiyle her sene binlerce insan hayatını kaybediyor.

Miami merkezli DermaSensor'un yapay zekâdan güç alan yeni tespit cihazı ise melanom da dahil en önemli cilt kanseri türlerinin tespitinde kullanılarak erken teşhiste önemli bir adım atılmasını sağlayacak.

Basit bir tarama ile saniyeler içinde sonuç veriyor

DermaSensor elde kullanılabilen oldukça pratik bir cihaz. Hekimlerin yalnızca ciltte yer alan lezyonları cihaz yardımı ile taraması gerekiyor. Ardından elde edilen verileri analiz eden DermaSensor, birkaç saniye içinde ilk değerlendirmeyi sunuyor. Kullanan hekimler dilerlerse detay talebinde bulunarak sonuçları bir de uzmanın görmesini sağlayabiliyor.

Bu sayede özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev alan hekimlerin cilt kanseri tespitinde elinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ardından kanser tespit edilen hastaların dermatoloji ve onkoloji gibi uzman servislere transferinin sağlanması amaçlanıyor. Kısaca, cilt kanseri bir aile sağlığı merkezinde bile kolayca tespit edilebiliyor.

Peki cihaz nasıl çalışıyor?

DermaSensor, ciltle temas ettirildiğinde bir ışık yayıyor ve cilt yüzeyinin altındaki hücresel yapılardan yansıyan ışığın dalga boylarını yakalayarak analiz ediyor. Kullandığı algoritma sayesinde verileri anında değerlendiren sistem, sonucu da saniyeler içinde çıkarıyor.

FDA onayı ise cihazın cilt kanserlerini tespit etmede %96 duyarlılığa sahip olduğunu gösteren bir araştırmaya dayanıyor. Negatif sonuçlarda iyi huylu çıkma oranı ise DermaSensor'e göre %97 olarak açıklanıyor.

Avustralya ve Avrupa'da da ticari olarak yer alan cihazın, cihazın abonelik modeliyle beş hasta için ayda 199 dolar veya sınırsız kullanım için ayda 399 dolar fiyatlandırmaya sahip olacağı da paylaşılan bilgiler arasında.